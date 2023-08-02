【保值之選】一文看清：全國各地十大樓價升勢最勁地區

CoreLogic 星期二 (8 月 1 日) 公佈每月一次的 住宅物業價格指數 (Home Value Index) ，顯示全國住宅價格在 7 月份錄得 0.7% 升幅，是連續第五個月錄得上漲，但升勢繼續較上個月放緩。





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自全國住宅價格於 2022 年 4 月創下歷史新高後，物業價格已在 2023 年 2 月見底，當時價格較此前的最高位下跌 9.1%。





但目前，全國住宅價格已由低位回升 4.1%。不過，價格水平仍較去年 4 月頂峰下跌 5.3%。





布里斯本及阿德雷德的按月價格升幅為全國最高，均錄得 1.4% 的價格上漲。其次為珀斯、雪梨、墨爾本、達爾文。相反，坎培拉的住宅價格則在過去一個月下跌 0.1%，而荷伯特則維持不變。



但大部份首府城市的住宅價格仍然較一年前有所下跌。當中跌幅最大的為荷伯特 (11.4%)，其次為坎培拉 (7.9%)、布里斯本 (6.2%)、墨爾本 (4%)、雪梨 (2%) 及達爾文 (1.2%)。





珀斯及阿德雷德的住宅物業價格則分別按年上漲 3.4% 及 1%。





大珀斯地區住宅物業價格升幅最大的地區包括 Mandurah、Rockingham 及 Armadale，均分別錄得 10% 的年度增長。





而大阿德雷德地區升幅最大的三個地區則包括 Playford (10.8%)、Gawler - Two Wells (9.2%) 及 Salisbury (7.7%)。





大達爾文地區住宅物業價格年度升幅最高的是 Litchfield，增幅為 2.4%。



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大雪梨地區則為 Marrickville - Sydenham - Petersham，年度增幅為 5.1%。其次為 Strathfield - Burwood - Ashfield、Baulkham Hills 及 Ku-ring-gai，年度增幅分別為 3.3%、3.2% 及 3.1%。





大墨爾本地區住宅物業價格升幅最大的地區則為 Manningham - West，增幅為 2.4%。其次為 Melbourne City (1.9%) 及 Whitehorse - West (1.7%)。





至於大布里斯本地區，則只有一個地區出現年度增長。Ipswich Hinterland 的住宅物業價格按年上升 0.2%；Brisbane Inner 的住宅物業價格則較一年前維持不變。





坎培拉及荷伯特均沒有區域錄得年度價格增長。



Top 10 Capital city SA3’s with highest 12-month value growth - Dwellings Source: Supplied / CoreLogic 目前，全國住宅物業價格中位數為 72.8 萬元，各首府城市中位數為 79.7 萬元，偏遠地區則為 58.7 萬元。





雪梨的住宅物業價格中位數為各首府城市中最高，達到 108.2 萬元。其次為坎培拉 (83.9 萬元)、墨爾本 (76.6 萬元)、布里斯本 (73.5 萬元)、阿德雷德 (67.1 萬元)、荷伯特 (65.5 萬元)、珀斯 (59.8 萬元) 及達爾文 (48.8 萬元)。





偏遠地區方面，新州偏遠地區的物業價格中位數為 69.7 萬元，屬全國各偏遠地區最高。其次為昆州 (57.9 萬元)、維州 (55.9 萬元)、塔州 (50.4 萬元)、西澳 (43.4 萬元) 及南澳 (38.2 萬元)。





