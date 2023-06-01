澳洲樓價連續第三個月上漲 升幅創18個月以來新高

CoreLogic 表示，本地住宅物業價格在本年二月「見底」後，價格指數已分別在三月及四月上漲 0.6% 及 0.5%。





雪梨的升勢繼續領先全國，住宅物業價格按月上升 1.8%，是自 2021 年 9 月以來的最大單月升幅。雖然按年仍然下跌 8.2%，按季卻錄得 4.5% 的上漲幅度，令住宅價格中位數繼續上升至 105 萬元。





另一個房地產分析機構 PropTrack 的住宅物業價格指數報告則指，雪梨住宅物業價格按月上升 0.58%，較 2022 年 11 月的低位已回升 3.03%。





全國住宅物業價格則按月上升 0.33%，略低於 CoreLogic 的升幅數據。全國住宅物業價格中位數為 74.1 萬元。



除雪梨以外，根據 CoreLogic 的數據，各首府城市中只有布里斯本 (1.4%) 及柏斯 (1.3%) 住宅物業價格按月上升超過 1%。不過，CoreLogic 表示，全國各首府城市住宅物業價格的上升幅度均正有所增加。





各首府城市中，坎培拉的住宅物業價格中位數為全國第二高，達到 82.5 萬元。其次則為墨爾本 (75.6 萬元)、布里斯本 (71.4 萬元)、荷伯特 (65.5 萬元)、阿德雷德 (65.5 萬元)、柏斯 (58 萬元) 及達爾文 (49.1 萬元)。



CoreLogic 的研究總監勞利斯 (Tim Lawless) 表示，價格上升主要是由於住宅物業供應持續低於需求所致。





他說：「五月的物業放售量較四月為低，各首府城市的物業放售量均較四月底減少 1,800 間。庫存量亦較去年同期低 15.3%，並較過去五年同期平均數低 24.4%。」





「正當住宅物業供應量少，買家之間的競爭就變得更激烈，造成一種不願錯失的恐懼 (『Fear of missing out』)。當競爭有所增加，拍賣清空率就呈現上升的趨勢，過去三個星期都維持在七成或以上。至於私人買賣方面，住宅則以較快的速度售出，賣家減價的機會較少。」



與此同時，偏遠地區住宅物業價格亦呈現上升的趨勢。各偏遠地區整體價格指數在五月上升 0.5%，同樣較三月及四月份的 0.2% 及 0.1% 為高。





不過，升幅依然不及各首府城市的整體升幅。首府城市整體的住宅物業價格在過去三個月上升了 2.8%，相反偏遠地區整體的價格僅按季上漲 0.8%。



縱然全國各地的住宅物業價格已開始從谷底回升，大部份地區的物業價格仍未達到近期頂峰的水平。





全國各首府城市中，只有柏斯的住宅物業價格已回升至歷史高位。相反，荷伯特的住宅物業價格則仍然處於近期周期的最低水平，自近期頂峰 (2022 年 5 月) 以來已下跌 12.6%。





雪梨住宅物業價格仍較 2022 年 1 月頂峰下跌 9.6%；布里斯本較 2022 年 6 月頂峰下跌 9.4%；墨爾本較 2022 年 2 月頂峰下跌 8.2%。



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