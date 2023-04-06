洛菲利不排除重啟加息把通脹率帶回正軌

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澳洲儲備銀行行長洛菲利 4 月 5 日在全國記者俱樂部作演說。 Source: AAP / BIANCA DE MARCHI

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澳洲儲備銀行前日舉行了議息會議，決定維持基準利率在 3.6% 的水平。不過，儲備銀行行長洛菲利表示，為了要遏制通脹，他不介意再度加息。

他說，目前通脹高企的一個主要原因，是租金飆升。

這次是儲備銀行連續 10 次加息後，首次決定不加息。
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澳洲全國租金近月飆升，升斗市民叫苦連天。 Source: AAP / FLAVIO BRANCALEONE
此舉讓業主得到一定程度的寬慰，但他卻也為租客帶來了一個壞消息 — 在短期內租金飆升的情況不會消失。

昨日，洛菲利行長在全國記者俱樂部的演講中表示，刻下租金壓力至少和按揭壓力一樣嚴重。

他說，有些澳洲人給他寫信，描述自己如何掙扎求存。洛菲利表示，他一邊看這些信一邊感到心痛。
可是，還有哪些解決的方法呢？
澳洲儲備銀行行長洛菲利
據最新的 Corelogic 數據顯示，澳洲全國的租金急劇上升，從去年第 4 季度的2% 升幅 ，上升到今年第一季度的 2.5%，使到租金在 12 個月內升了一成。

以一個普通家庭來看，他們每週的家庭開支，因租金上漲而要多付 52 元，整年計算則是 2,700 多元。

有一名在街頭受訪的租客說，他們之前租了一間三房兩浴室的屋，每週租金 950 元，怎料業主最近把租金提高到每週 1,850 元！

但一些業主則表示，他們也有自己的煩惱，皆因銀行加息使到他們的按揭還款壓力越來越大，他們只好把按揭的壓力轉嫁予租客。
一些經濟學家認為官方利率現已見頂。

巴倫喬伊金融機構 (Barrenjoey Financial Institution) 的首席經濟學家 Jo Masters 表示，由於他們認為今年可能會出現經濟衰退，所以他們認為澳洲儲備銀行應不會繼續加息。

他們估計，儲備銀行會在未來相當長的一段時間裡，會把基準利率維持在 3.6 厘這個水平。

可是洛菲利行長認為，通貨膨脹率不會在 2025 年 5 月之前降至他們的目標範圍內，換言之，期間還存在進一步加息的可能性。因為除此之外，他想不到可以採取任何其他手段達到這個目的。

因此，今次暫停加息這情況不肯能維持很久。
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