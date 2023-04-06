洛菲利不排除重啟加息把通脹率帶回正軌

他說，目前通脹高企的一個主要原因，是租金飆升。





這次是儲備銀行連續 10 次加息後，首次決定不加息。



澳洲全國租金近月飆升，升斗市民叫苦連天。 Source: AAP / FLAVIO BRANCALEONE 此舉讓業主得到一定程度的寬慰，但他卻也為租客帶來了一個壞消息 — 在短期內租金飆升的情況不會消失。





昨日，洛菲利行長在全國記者俱樂部的演講中表示，刻下租金壓力至少和按揭壓力一樣嚴重。





他說，有些澳洲人給他寫信，描述自己如何掙扎求存。洛菲利表示，他一邊看這些信一邊感到心痛。



可是，還有哪些解決的方法呢？ 澳洲儲備銀行行長洛菲利

據最新的 Corelogic 數據顯示，澳洲全國的租金急劇上升，從去年第 4 季度的2% 升幅 ，上升到今年第一季度的 2.5%，使到租金在 12 個月內升了一成。





以一個普通家庭來看，他們每週的家庭開支，因租金上漲而要多付 52 元，整年計算則是 2,700 多元。





有一名在街頭受訪的租客說，他們之前租了一間三房兩浴室的屋，每週租金 950 元，怎料業主最近把租金提高到每週 1,850 元！





但一些業主則表示，他們也有自己的煩惱，皆因銀行加息使到他們的按揭還款壓力越來越大，他們只好把按揭的壓力轉嫁予租客。



一些經濟學家認為官方利率現已見頂。





巴倫喬伊金融機構 (Barrenjoey Financial Institution) 的首席經濟學家 Jo Masters 表示，由於他們認為今年可能會出現經濟衰退，所以他們認為澳洲儲備銀行應不會繼續加息。





他們估計，儲備銀行會在未來相當長的一段時間裡，會把基準利率維持在 3.6 厘這個水平。





可是洛菲利行長認為，通貨膨脹率不會在 2025 年 5 月之前降至他們的目標範圍內，換言之，期間還存在進一步加息的可能性。因為除此之外，他想不到可以採取任何其他手段達到這個目的。



