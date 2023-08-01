儲銀連續第二個月維持利率不變 澳洲物業價格升幅已經放緩

儲備銀行召開董事局會議後宣佈，連續第二個月暫停加息，維持基準利率 4.1 厘不變，是自 2022 年 5 月 16 個月內第三次暫停加息。





儲備銀行董事局自 2022 年 5 月以來已 12 次上調基準利率，由破紀錄低位 0.1 厘增加至 4.1 厘，累計經已增加 400 個基點，是自 1980 年代以來收緊貨幣政策速度最快的一次。





董事局在 7 月決定 維持息率不變 ，是 15 個月內第 2 次決定暫停加息。但行長洛菲利 (Philip Lowe) 當時亦警告指，即使通脹已見放緩，儲銀可能需要再次上調基準利率。





今次將是洛菲利卸任前倒數第二次主持議息會議。其接任人、 現任副行長布洛克 (Michele Bullock) 將在 9 月 18 日正式上任，成為澳洲首位女性儲銀行長。



市場此前預測呈兩極觀點

對於儲備銀行會否在 8 月份宣佈加息，市場本來預測呈兩極化。當中，主要由於年度通脹數據仍然高於儲備銀行的目標水平 2-3%。





澳洲統計局 (Australian Bureau of Statistics; ABS) 上星期三 (7 月 26 日) 公佈的最新 6 月份季度通脹數據顯示，澳洲 年度消費者物價指數由 7% 下跌至 6% ，季度通脹率則為 0.8%。





除去波幅較大的食品及燃油等商品的核心通脹率，在 2022 年 12 月份季度達到 6.9% 的頂峰後，在 2023 年 3 月份及 6 月份季度分別下降至 6.6% 及 5.9% 的水平，兩者均較儲銀預測的為低。





與此同時，最新零售業銷售數據亦出現下跌，意味此前加息的決定正發揮其預期作用，即透過減少民眾消費以求壓抑通脹。零售業開支在 4 月微跌 0.1% 後在 5 月上漲 0.8%，但 6 月份已回落 0.8%。



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統計局零售數據總監多伯 (Ben Dorber) 表示，受年中促銷活動帶動，5 月份的零售銷售數字出現增長，「但 6 月份再次回落，證明這只是一項暫時性現象」。





他在一份聲明中續指：「正當生活開支壓力繼續影響消費者消費意欲，財政年度結束促銷活動的開支少於正常水平，導致零售營業數字在 6 月份大幅下跌。」



聯邦銀行此前預料，儲備銀行將作出今年內的最後一次加息，在 8 月份上調基準利率 25 個基點至 4.35 厘。





至於此前預測本年 8 月及 9 月分別加息 25 個基點兩次的西太銀行，則認為儲備銀行在 8 月加息 25 個基點已經「足夠」。





澳洲國民銀行同樣預計，儲銀將在 8 月及 9 月兩次加息至 4.6 厘。





而澳新銀行則預料，基準利率將維持不變「一段長時間」。



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新數據：全國住宅物業價格升幅已見放緩

儲備銀行舉行議息同日，房地產分析公司 CoreLogic 亦在星期二公佈每月一次的住宅物業價格指數 (Home Value Index)，顯示全國住宅價格在 7 月份錄得 0.7% 升幅，是連續第五個月錄得上漲，但升勢繼續較上個月放緩。





自全國住宅價格於 2022 年 4 月創下歷史新高後，物業價格已在 2023 年 2 月見底，當時價格較最高位下跌 9.1%。





但目前，全國住宅價格已由低位回升 4.1%。不過，價格水平仍較去年 4 月頂峰下跌 5.3%。各區域當中自由珀斯、阿德雷德及南澳偏遠地區錄得周期高位。





CoreLogic 研究總監勞利斯 (Tim Lawless) 表示，雪梨錄得全國最顯著的增長放緩。





他說：「雪梨帶領全國 (樓市升勢) 後，按月的增幅由近期高位 5 月的 1.8%，削減一半至 7 月份的 0.9%。」





「同時，雪梨新放售的數字亦出現顯著上升，較去年同期多 9.9%、較過去五年平均水平多 18.0%。這將為潛在買家提供更多選擇並繼而減少一定程度的 (成交) 逼切性。」



布里斯本及阿德雷德的按月價格增長均在 7 月錄得上升，兩者均錄得 1.4% 的升幅，帶領全國住宅物業價格的升勢。





除布里斯本及阿德雷德外，珀斯的住宅物業價格按月上升 1.0%，雪梨緊隨其後 (0.9%)。其次則分別為墨爾本 (0.3%) 及達爾文 (0.3%)。





在各首府城市中，只有坎培拉錄得按月價格下跌，跌幅為 0.1%。





偏遠地區的物業價格增幅亦較首府城市為少，整體按月上漲 0.2%，但首府城市整體則按月上漲 0.8%。





在一眾偏遠地區當中，南澳偏遠地區按月增幅最大，達到 1.1%。其次為昆州 (0.7%)。新州偏遠地區物業價格較一個月前維持不變，而塔州、西澳及維州偏遠地區則分別按月錄得 0.1%、0.3% 及 0.4% 的價格下跌。



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目前，全國住宅物業價格中位數為 72.8 萬元，各首府城市中位數為 79.7 萬元，偏遠地區則為 58.7 萬元。





雪梨的住宅物業價格中位數為各首府城市中最高，達到 108.2 萬元。其次為坎培拉 (83.9 萬元)、墨爾本 (76.6 萬元)、布里斯本 (73.5 萬元)、阿德雷德 (67.1 萬元)、荷伯特 (65.5 萬元)、珀斯 (59.8 萬元) 及達爾文 (48.8 萬元)。





偏遠地區方面，新州偏遠地區的物業價格中位數為 69.7 萬元，屬全國各偏遠地區最高。其次為昆州 (57.9 萬元)、維州 (55.9 萬元)、塔州 (50.4 萬元)、西澳 (43.4 萬元) 及南澳 (38.2 萬元)。



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