儲銀周二會否再次加息？專家警告經濟或面臨「風險」

不過，此前有經濟專家警告，若儲銀決定再一次上調基準利率，將可能令澳洲經濟進入衰退，而住宅租客及物業按揭貸款持有人則將面對更沉重的財務負擔。





儲備銀行董事局自 2022 年 5 月以來已 12 次上調基準利率，由破紀錄低位 0.1 厘增加至 4.1 厘，是自 1980 年代以來收緊貨幣政策速度最快的一次。





儲銀於本月 4 日決定， 維持基準利率 4.1 厘不變 ，是 15 個月內第 2 次決定暫停加息。但行長洛菲利 (Philip Lowe) 當時亦警告指，即使通脹已見放緩，儲銀可能需要再次上調基準利率。



過去較經濟學家更準確預測儲備銀行加息決定的金融市場，估計儲備銀行星期二決定再次加息的機會為少於 10%。





而 AMP 首席經濟學家奧利弗 (Shane Oliver) 則表示， 最新公佈的年度通脹數據為 6% 少於市場預期 ，且零售業銷售數字在六月份下滑 0.8%，意味儲備銀行將維持利率不變。





他表示，此前 12 次加息的全部影響尚未在經濟中反映出來，進一步收緊貨幣政策將令澳洲經濟步入衰退的風險「激增」。





他說：「通脹 (水平) 及零售銷售持續轉弱已達到儲備銀行希望看見的效果，意味若果儲銀繼續收緊 (貨幣政策) 將不必要地對經濟構成越來越高的風險。」





但他亦指：「鑑於儲備銀行對服務業通脹率及薪酬水平的憂慮，這將是一個難以作出的決定。若儲備銀行進一步加息 0.25 厘，將不會令人感到意外。」





目前，由於通脹率高及儲備銀行 12 次加息所帶來的壓力， 澳洲經濟已經出現收縮的跡象 。國內生產總值 (GDP) 在三月份季度上升 0.2%，而人均國內生產總值則已出現收縮。





澳洲統計局 (Australian Bureau of Statistics; ABS) 上星期三 (7 月 26 日) 公佈的最新 6 月份季度通脹數據顯示，澳洲 年度消費者物價指數由 7% 下跌至 6% ，季度通脹率則為 0.8%。



但過去一年，租金上升的幅度仍處於 6.7% 的高位，是自 2009 年以來的最高。一個 60 萬元的按揭貸款的每月還款額自 2022 年 5 月以來已累計增加超過 $1,350，而今年亦將有約 80 萬個定息貸款借貸人的定息安排到期，需要轉換至更高利率的還款安排。





而雖然經濟活動有所放緩，失業率仍維持在接近 50 年的最低位。不過，有跡象顯示，本地就業市場已開始冷卻，包括職位空置率及新建職位數字下降。





KPMG 首席經濟學家林恩 (Brendan Rynne) 表示，雖然儲備銀行有理由繼續加息，暫停加息的理由卻更為充份。





他指，最新的通脹數據理應為儲備銀行帶來鼓舞，表明儲銀正成功控制物價指數上升的情況。他亦警告，再次加息將對經濟構成損害。





而前儲備銀行經濟學家兼現任澳洲匯豐銀行 (HSBC Australia) 首席經濟學家布洛克瑟姆 (Paul Bloxham) 表示，通脹率仍遠高於儲備銀行的 2-3% 目標水平，加上勞動力市場仍然緊張，儲備銀行將需要再次加息「至少一次」。





他說：「總括而言，儲備銀行即將結束其加息階段，但很可能仍會再加息一次，我們估計是在八月。」





今次將是儲備銀行行長洛菲利卸任前倒數第二次主持議息會議。其接任人、 現任副行長布洛克 (Michele Bullock) 將在 9 月 18 日正式上任，成為澳洲首位女性儲銀行長。



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