【新財年經濟預測】今年儲銀再加息兩次 全澳呈人均經濟衰退

學報 The Conversation 的新財政年度經濟預測小組，預計到今年底，儲備銀行會加息到4.5厘，明年2024年中就減息到4.3厘，2024年底，基準利率會進一步下降到3.5厘。





該小組由27位具領導地位的經濟學者及分析師組成，他們來自全澳多間大學、智庫及金融機構，當中有經濟模型專家；財政部、國際貨幣基金組織和儲備銀行前官員，以及儲銀董事會前成員。



預測儲銀明年中開始減息

小組成員平均預計，基準利率會維持於高位6個月，之後於明年6月開始減息。





儲銀過去加息12次，澳洲官息從0.1厘歷史低位，上升到目前的4.1厘。



至於通脹率，小組的27位成員都認為會下降。





在到12月的一年，官方季度通脹率曾達到 7.8% 的峰值，目前為 7%；而最新的月度通脹率峰值為 8.4%，目前為 5.6%。





小組認為通脹率會在今年底下降到5.2%，並預測通脹率明年2024年中會下跌到3.9%，一年後2025年再降至2.9%，合乎儲銀要通脹率在2%至3%水平的要求。



小組專家認為，入口貨品及燃油價格的壓力放緩，通脹率是由於例如租金等的服務價格推高，並估計會持續。另外也預期邊境開放，緩和勞工不足壓力，也有助物價下調，令通脹率下降。





通脹率降低，小組預測新財政年度薪金增加4%，略高於物價的3.9%升幅，也屬於薪金有實質增長，薪金有明顯症狀，估計要到2024至2025年度，預測薪金增長有3.6%，高於物價增長的2.9%，實質薪金增長達到0.7%。



人均經濟衰退

目前新西蘭已經陷入經濟衰退，小組專家對英國和美國出現經濟衰退的機率，預測分別是59%及42%，同時英美最有可能在今年最後3個月開始衰退。





同時小組專家預測中國經濟增長為4.9%，達到歷史低位，所以對於澳洲放緩的經濟，作為澳洲最大礦產買家的中國，未能提供太多幫助。



小組專家預測，2023年澳洲經濟增長僅為1.2%，是30多年來經濟衰退之外的最低增長率，截至2024年6月的一年，也只些微升至僅1.5%，截至2025年6月的一年將攀升至2.3%。





小組預測至明年2024年中的新財政年度，經濟增長為1.5%，低於財政部預測的2%，顯示人均國內生產總值將收縮，出現人均經濟衰退。





小組專家並預測：



全澳失業率逐步攀升，從目前3.6%，近50年低位，上升到明年中的4.3%，到後年2025年中會上升到4.6%。



全澳家庭實質開支：2023至2024年度增長僅1.5%。



房屋價格穩步上升：對於雪梨及墨爾本未來12個月房屋價格，小組27位專家，只有4位認為會下跌，大部份估計會進一步上升2%，有專家提出，移民是帶動住屋需求因素之一。



聯邦財案：2023至2024年度，赤字僅為94億元，不足國內生產總值的0.4%。



澳洲股市：到明年2024年6月，些微增長3%，也受到房屋價格（通過金融公司的盈利額）及礦產價格（通過礦業公司的利潤）。





