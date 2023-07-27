【墨爾本失最平租首府城市頭銜】專家：樓價推動租金一年仍內有增無減

昨日出爐的最新消費者價格指數亦顯示，由3月至 6 月的三個月內，租金價格升約 2.5%。





同時，地產數據分析公司 CoreLogic 昨日公布的一份最新報告顯示，過去 12 個月，澳洲九成以上租盤的租金價格、都有所上升。





全國租金平均數亦比疫情爆發之初升約 27.4%，即租客平均每星期要多付$127 租金。









墨爾本則失去「全國最平租金首府城市」的頭銜，事關，墨爾本的租金平均價，已升至每星期$551。而阿德雷德則成為最新的「最平租首府城市」，當地每星期租金、平均價只為＄549。





雪梨則繼續保持最昂貴首府城市的「一哥位置」，新數據指，雪梨每星期租金中位數在 6 月份季度的增長達至百份8.1%，每星期平均為$733。





CoreLogic 經濟分析師兼報告作者伊茲表示，截至 2023 年 6 月 3 日的四個星期內，全國租盤短缺的數字驚人，約有4萬7千五百人仍然難獲得租約。





「雖然全國的租金增長速度，新一季已經有所放緩，但仍遠高於以往的平均值。」





「即使海外移民持續激增，但全國租金增長速度放緩。」





「不過，由於租盤供應持續短缺，有不少房東、正提高房產價格。」





「但租金增長則疲軟的情況，亦表明越來越多的租戶，已達到其負擔能力的上限水平。」









與此同時，Domain 六月季度的租金報告，亦同樣強調「澳洲的租務市場，仍然對房東有利。」該報告認為，因為有限的供應、將租金叫價進一步推至歷史高位。





「隨住創紀錄的移民數量、預計為澳洲在未來兩年內，帶來額外約 715,000萬人口，情況亦會為租務市場帶來進一步壓力。」





「（估計）單計今個財政年度，可能就需要再多約 127,000 個租盤，才能真正滿足到市場的需求。」





財長查默斯（Jim Chalmers）表示，政府正在盡最大努力，解決主要由通脹帶動的租務市場壓力，包括在9 月份增加租金援助 ，及推動繼續增加租盤的供應。





「政府在努力建造更多更實惠的租盤的同時，也在提供租金援助方面的幫助。」





「其中一個重要部分、就是會確保參議院通過我們的澳洲未來住房基金，同時，當局亦正推出數十億澳元、支持增加供應「可負擔租盤」。」





Domain 的研究和經濟主管鮑威爾博士（Nicola Powell）認為，需要更多的房地產投資者、來應對目前租金危機嘅問題。





「對於目前的這類挑戰，他們的研究已表明，目前需要增加一倍以上的租盤，才能創造一個平衡的租務市場，但要確保呢一點，就無一種萬能的解決方案。」





他亦認為，當局應從多方面著手，以解決目前租務市場的壓力。





「包括，增加投資活動、加大專租樓盤(Built to rent)的發展、為低收入家庭提供額外的租金援助、建造更多的社會住房、並協助租戶最終亦能夠成為房東。」





但Domain 亦預測：在未來 13 個月，隨住屋價預計仍然會持續上漲，將導致不少澳洲人繼續因「買不起樓」而被迫租屋住，情況可能亦會繼續對租務市場構成壓力。





