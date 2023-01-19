全澳城市房屋租盤20年最低 雪梨墨市單位租金飆升

地產分析及顧問公司PropTrack的報告顯示，全澳待租的房屋數量目前處於2003年以來最低水平，首府城市的租盤更下降26.3%。
租盤下降幅度最大的首府城市是墨爾本，下降了36.5%，而平均租金就上升9.8%。
雪梨方面，待租房屋數量下降25.8%，租金平均上升7.7%。
另外Domain數據顯示，在過去12個月，墨爾本住宅單位， 租金幅度最大是市中心地區，達到33.3%，每星期租金中位數達到480元。
其次是西墨爾本West Melbourne，住宅單位租金上升25.3%，每星期租金中位數達到470元。(詳見下面列表一)
雪梨過去12個月，住宅單位租金上升是西南區Bass Hill，達到44.2%，每星期租金中位數達到620元。
其次是西雪梨Chester Hill，升幅達到34.2%，周租中位數達到530元。(詳見下面列表二)
墨爾本住宅單位租金升幅最大地區
|地區
|租金中位數
|年度升幅
|Melbourne
|$480
|33.3%
|West Melbourne
|$470
|25.3%
|Aspendale
|$500
|25%
|Southbank
|$500
|23.5%
|Docklands
|$500
|22%
|Carlton
|$380
|16.9%
|Travancore
|$385
|16.7%
|Burnley
|$400
|15.9%
|South Melbourne
|$485
|15.5%
|Aberfeldie
|$383
|15%
|Box Hill South
|$430
|14.7%
|Parkville
|$400
|14.3%
|Collingwood
|$490
|14%
|Albert Park
|$450
|13.9%
|Caulfield North
|$450
|13.9%
|Oakleigh South
|$420
|13.5%
|Seddon
|$363
|13.3%
|Kew East
|$457
|12.8%
|Glen Waverley
|$490
|12.6%
列表一，資料來源：Domain
雪梨住宅單位租金升幅最大地區
|地區
|租金中位數
|年度升幅
|Bass Hill
|$620
|44.2%
|Chester Hill
|$530
|34.2%
|Beaconsfield
|$650
|26.8%
|Hamlyn Terrace
|$525
|25%
|Girraween
|$475
|23.4%
|Zetland
|$750
|23%
|Chippendale
|$625
|22.5%
|Cremorne Point
|$733
|22.1%
|Oran Park
|$500
|22%
|Lavender Bay
|$583
|21.4%
|Haberfield
|$485
|21.3%
|Tempe
|$400
|21.2%
|The Rocks
|$1,025
|20.6%
|Kellyville
|$590
|20.4%
|Point Piper
|$1,200
|20.3%
|Mascot
|$720
|20%
|Ultimo
|$600
|20%
|Haymarket
|$800
|19.4%
|Hillsdale
|$495
|19.3%
|Point Federick
|$500
|19%
列表二，資料來源：Domain
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