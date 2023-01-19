全澳城市房屋租盤20年最低 雪梨墨市單位租金飆升

新報告顯示，全澳大城市的出租房屋租盤創20年最低，雪梨及墨爾本住宅單位租金升幅高達44.2%及33.3%。

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新報告：全澳大城市的出租房屋租盤創20年最低。 Source: Supplied

地產分析及顧問公司PropTrack的報告顯示，全澳待租的房屋數量目前處於2003年以來最低水平，首府城市的租盤更下降26.3%。

租盤下降幅度最大的首府城市是墨爾本，下降了36.5%，而平均租金就上升9.8%。

雪梨方面，待租房屋數量下降25.8%，租金平均上升7.7%。
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另外Domain數據顯示，在過去12個月，墨爾本住宅單位， 租金幅度最大是市中心地區，達到33.3%，每星期租金中位數達到480元。

其次是西墨爾本West Melbourne，住宅單位租金上升25.3%，每星期租金中位數達到470元。(詳見下面列表一)

雪梨過去12個月，住宅單位租金上升是西南區Bass Hill，達到44.2%，每星期租金中位數達到620元。

其次是西雪梨Chester Hill，升幅達到34.2%，周租中位數達到530元。(詳見下面列表二)

墨爾本住宅單位租金升幅最大地區

地區
租金中位數
年度升幅
Melbourne
$480
33.3%
West Melbourne
$470
25.3%
Aspendale
$500
25%
Southbank
$500
23.5%
Docklands
$500
22%
Carlton
$380
16.9%
Travancore
$385
16.7%
Burnley
$400
15.9%
South Melbourne
$485
15.5%
Aberfeldie
$383
15%
Box Hill South
$430
14.7%
Parkville
$400
14.3%
Collingwood
$490
14%
Albert Park
$450
13.9%
Caulfield North
$450
13.9%
Oakleigh South
$420
13.5%
Seddon
$363
13.3%
Kew East
$457
12.8%
Glen Waverley
$490
12.6%
列表一，資料來源：Domain

雪梨住宅單位租金升幅最大地區

地區
租金中位數
年度升幅
Bass Hill
$620
44.2%
Chester Hill
$530
34.2%
Beaconsfield
$650
26.8%
Hamlyn Terrace
$525
25%
Girraween
$475
23.4%
Zetland
$750
23%
Chippendale
$625
22.5%
Cremorne Point
$733
22.1%
Oran Park
$500
22%
Lavender Bay
$583
21.4%
Haberfield
$485
21.3%
Tempe
$400
21.2%
The Rocks
$1,025
20.6%
Kellyville
$590
20.4%
Point Piper
$1,200
20.3%
Mascot
$720
20%
Ultimo
$600
20%
Haymarket
$800
19.4%
Hillsdale
$495
19.3%
Point Federick
$500
19%
列表二，資料來源：Domain
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Published 19 January 2023 at 4:21pm
By Wyee Yeung
Source: SBS