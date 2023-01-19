全澳城市房屋租盤20年最低 雪梨墨市單位租金飆升

地產分析及顧問公司PropTrack的報告顯示，全澳待租的房屋數量目前處於2003年以來最低水平，首府城市的租盤更下降26.3%。





租盤下降幅度最大的首府城市是墨爾本，下降了36.5%，而平均租金就上升9.8%。





雪梨方面，待租房屋數量下降25.8%，租金平均上升7.7%。



另外Domain數據顯示，在過去12個月，墨爾本住宅單位， 租金幅度最大是市中心地區，達到33.3%，每星期租金中位數達到480元。





其次是西墨爾本West Melbourne，住宅單位租金上升25.3%，每星期租金中位數達到470元。(詳見下面列表一)





雪梨過去12個月，住宅單位租金上升是西南區Bass Hill，達到44.2%，每星期租金中位數達到620元。





其次是西雪梨Chester Hill，升幅達到34.2%，周租中位數達到530元。(詳見下面列表二)





墨爾本住宅單位租金升幅最大地區

地區

租金中位數

年度升幅

Melbourne

$480

33.3%

West Melbourne

$470

25.3%

Aspendale

$500

25%

Southbank

$500

23.5%

Docklands

$500

22%

Carlton

$380

16.9%

Travancore

$385

16.7%

Burnley

$400

15.9%

South Melbourne

$485

15.5%

Aberfeldie

$383

15%

Box Hill South

$430

14.7%

Parkville

$400

14.3%

Collingwood

$490

14%

Albert Park

$450

13.9%

Caulfield North

$450

13.9%

Oakleigh South

$420

13.5%

Seddon

$363

13.3%

Kew East

$457

12.8%

Glen Waverley

$490

12.6%



列表一，資料來源：Domain



雪梨住宅單位租金升幅最大地區

地區

租金中位數

年度升幅

Bass Hill

$620

44.2%

Chester Hill

$530

34.2%

Beaconsfield

$650

26.8%

Hamlyn Terrace

$525

25%

Girraween

$475

23.4%

Zetland

$750

23%

Chippendale

$625

22.5%

Cremorne Point

$733

22.1%

Oran Park

$500

22%

Lavender Bay

$583

21.4%

Haberfield

$485

21.3%

Tempe

$400

21.2%

The Rocks

$1,025

20.6%

Kellyville

$590

20.4%

Point Piper

$1,200

20.3%

Mascot

$720

20%

Ultimo

$600

20%

Haymarket

$800

19.4%

Hillsdale

$495

19.3%

Point Federick

$500

19%



列表二，資料來源：Domain

