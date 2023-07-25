【呢個時勢】再簽「定息」房貸要考慮啲咩？做幾耐好？Play10:45不少供樓人仕面對「定息」房貸到期，而目前「浮動利息」高，再「鎖定利息」房貸時，應要考慮什麼因素呢？ Credit: autopayplus.com下載 SBS Audio 應用程式其他收聽方法Download (9.84MB) 本地市場近日公佈了不少數據，包括製作業PMI指數等等，指數反映什麼呢？今集的《寰宇金融》蔡苡雯請來澳洲首個 AI 技術支持的股票交易平台富途證券（Moomoo）澳洲負責人黃潤輝（Toby Wong）同大家綜合數據分析一下澳股7月表現及本地市場8月展望。另外，不少供樓人仕面對「定息」房貸到期，而目前「浮動利息」高，再「鎖定利息」房貸時，應要考慮什麼因素呢？請收聽這節【寰宇金融】。更多內容【股市心理學】FOMO「怕走雞」心態籠罩市場？加息周期見頂未？道指連升11日 Tesla或印度設廠推2.4萬美元平價新車近日美股升勢凌厲原因何在？澳儲銀換帥市場點睇？加息周期接近尾聲 專家指現時或是投資好時機瀏覽更多最新時事資訊，請登上 SBS 廣東話 Facebook 專頁、MeWe 專頁、Twitter 專頁，或訂閱 Telegram 頻道。SBS 中文堅守《SBS 行為守則》及《SBS 編採指引》，以繁體中文及簡體中文提供公平、公正、準確的新聞報道及時事資訊。SBS 廣東話及 SBS 普通話均已為大眾服務超過 40 年。歡迎在每天早上 9 至 11 時透過 SBS Radio 1 收聽廣東話節目及在每天早上 7 至 9 時收聽普通話節目，或透過 SBS Audio App 手機應用程式收聽直播、節目重溫及其他語音內容。按此進一步了解 SBS 中文。分享Latest podcast episodes道指連升11日 Tesla或印度設廠推2.4萬美元平價新車【股市心理學】FOMO「怕走雞」心態籠罩市場？加息周期見頂未？近日美股升勢凌厲原因何在？澳儲銀換帥市場點睇？中國青年失業率21.3%再創新高 Tesla首部Cybertruck面世升3%