【呢個時勢】再簽「定息」房貸要考慮啲咩？做幾耐好？

Home Mortgage Pay-off Plan

不少供樓人仕面對「定息」房貸到期，而目前「浮動利息」高，再「鎖定利息」房貸時，應要考慮什麼因素呢？ Credit: autopayplus.com

下載 SBS Audio 應用程式

其他收聽方法

本地市場近日公佈了不少數據，包括製作業PMI指數等等，指數反映什麼呢？今集的《寰宇金融》蔡苡雯請來澳洲首個 AI 技術支持的股票交易平台富途證券（Moomoo）澳洲負責人黃潤輝（Toby Wong）同大家綜合數據分析一下澳股7月表現及本地市場8月展望。另外，不少供樓人仕面對「定息」房貸到期，而目前「浮動利息」高，再「鎖定利息」房貸時，應要考慮什麼因素呢？請收聽這節【寰宇金融】。

更多內容

【股市心理學】FOMO「怕走雞」心態籠罩市場？加息周期見頂未？

道指連升11日 Tesla或印度設廠推2.4萬美元平價新車

近日美股升勢凌厲原因何在？澳儲銀換帥市場點睇？

加息周期接近尾聲 專家指現時或是投資好時機

瀏覽更多最新時事資訊，請登上
SBS 廣東話 Facebook 專頁
MeWe 專頁
Twitter 專頁
，或訂閱
Telegram 頻道


SBS 中文堅守
《SBS 行為守則》及《SBS 編採指引》
，以繁體中文及簡體中文提供公平、公正、準確的新聞報道及時事資訊。SBS 廣東話及 SBS 普通話均已為大眾服務超過 40 年。歡迎在每天早上 9 至 11 時透過
SBS Radio 1
收聽廣東話節目及在每天早上 7 至 9 時收聽普通話節目，或透過
SBS Audio App 手機應用程式
收聽直播、節目重溫及其他語音內容。
按此進一步了解 SBS 中文。

分享

Latest podcast episodes

GERMANY AUTOMOTIVE TESLA PLANT

道指連升11日 Tesla或印度設廠推2.4萬美元平價新車

scared man

【股市心理學】FOMO「怕走雞」心態籠罩市場？加息周期見頂未？

JIM CHALMERS RBA GOVERNOR ANNOUNCEMENT

近日美股升勢凌厲原因何在？澳儲銀換帥市場點睇？

Tesla Pickup

中國青年失業率21.3%再創新高 Tesla首部Cybertruck面世升3%