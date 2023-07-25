道指連升11日 Tesla或印度設廠推2.4萬美元平價新車

道指連升11日 Tesla或印度設廠推2.4萬美元平價新車Play04:01消息指 Tesla 印度設廠推 24000 美元平價新車。 Source: EPA / Filip Singer/EPA下載 SBS Audio 應用程式其他收聽方法Download (3.67MB) 「超級央行周」美聯儲、歐洲央行及日本央行將於本周三至周五陸續公布利率政策決定。道指連升第 11 日，高收 183 點，報 35,411 點，創下六年來最長連升紀錄。Tesla 計畫印度建廠，生產價值 24000 美元的全新平價電動車，將比其目前最低價的 Model 3 房車低 25%。詳情請收聽蔡苡雯主持的這節【寰宇金融】。更多內容【股市心理學】FOMO「怕走雞」心態籠罩市場？加息周期見頂未？近日美股升勢凌厲原因何在？澳儲銀換帥市場點睇？中國青年失業率21.3%再創新高 Tesla首部Cybertruck面世升3%點解行內人都講緊「抵押貸款監獄」？貸款3%緩衝又係啲咩？瀏覽更多最新時事資訊，請登上 SBS 廣東話 Facebook 專頁、MeWe 專頁、Twitter 專頁，或訂閱 Telegram 頻道。SBS 中文堅守《SBS 行為守則》及《SBS 編採指引》，以繁體中文及簡體中文提供公平、公正、準確的新聞報道及時事資訊。SBS 廣東話及 SBS 普通話均已為大眾服務超過 40 年。歡迎在每天早上 9 至 11 時透過 SBS Radio 1 收聽廣東話節目及在每天早上 7 至 9 時收聽普通話節目，或透過 SBS Audio App 手機應用程式收聽直播、節目重溫及其他語音內容。按此進一步了解 SBS 中文。分享Latest podcast episodes【股市心理學】FOMO「怕走雞」心態籠罩市場？加息周期見頂未？近日美股升勢凌厲原因何在？澳儲銀換帥市場點睇？中國青年失業率21.3%再創新高 Tesla首部Cybertruck面世升3%點解行內人都講緊「抵押貸款監獄」？貸款3%緩衝又係啲咩？