道指連升11日 Tesla或印度設廠推2.4萬美元平價新車

GERMANY AUTOMOTIVE TESLA PLANT

消息指 Tesla 印度設廠推 24000 美元平價新車。 Source: EPA / Filip Singer/EPA

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「超級央行周」美聯儲、歐洲央行及日本央行將於本周三至周五陸續公布利率政策決定。道指連升第 11 日，高收 183 點，報 35,411 點，創下六年來最長連升紀錄。Tesla 計畫印度建廠，生產價值 24000 美元的全新平價電動車，將比其目前最低價的 Model 3 房車低 25%。詳情請收聽蔡苡雯主持的這節【寰宇金融】。

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