【股市心理學】FOMO「怕走雞」心態籠罩市場？加息周期見頂未？Play10:30美道指7月19日高收108點，創4年來最長連升紀錄。加息周期見頂了嗎？ Source: Pixabay下載 SBS Audio 應用程式其他收聽方法Download (9.61MB) 美道指7月19日高收108點，八連升創4年來最長連升紀錄。標普500及納指亦微高收。加息周期見頂了嗎？今天亦會和大家講下股市心理學，何謂FOMO？《寰宇金融》蔡苡雯請來獨立經濟分析及商業投資顧問潘萬新 Brian 同大家作出分析。詳情請收聽這節【寰宇金融】。更多內容近日美股升勢凌厲原因何在？澳儲銀換帥市場點睇？中國青年失業率21.3%再創新高 Tesla首部Cybertruck面世升3%點解行內人都講緊「抵押貸款監獄」？貸款3%緩衝又係啲咩？澳股市周二升幅達1.5% 今年1月以來最大升幅瀏覽更多最新時事資訊，請登上 SBS 廣東話 Facebook 專頁、MeWe 專頁、Twitter 專頁，或訂閱 Telegram 頻道。SBS 中文堅守《SBS 行為守則》及《SBS 編採指引》，以繁體中文及簡體中文提供公平、公正、準確的新聞報道及時事資訊。SBS 廣東話及 SBS 普通話均已為大眾服務超過 40 年。歡迎在每天早上 9 至 11 時透過 SBS Radio 1 收聽廣東話節目及在每天早上 7 至 9 時收聽普通話節目，或透過 SBS Audio App 手機應用程式收聽直播、節目重溫及其他語音內容。按此進一步了解 SBS 中文。分享Latest podcast episodes近日美股升勢凌厲原因何在？澳儲銀換帥市場點睇？中國青年失業率21.3%再創新高 Tesla首部Cybertruck面世升3%點解行內人都講緊「抵押貸款監獄」？貸款3%緩衝又係啲咩？澳股市周二升幅達1.5% 今年1月以來最大升幅