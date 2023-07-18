中國青年失業率21.3%再創新高 Tesla首部Cybertruck面世升3%

Tesla Pickup

Tesla 生產首部電動貨車Cybertruck 面世。 Source: AAP / Ringo H.W. Chiu/AP

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周一（7月17日）受八號颱風影響，香港股市暫停交易。港股未來可能無懼颱風？中國國家統計局公布數據顯示，今年上半年全國城鎮調查失業率平均值為5.3%，16-24歲青年失業率為21.3%，再創有紀錄新高。美股周一高收，Tesla生產首部電動貨車Cybertruck面世，Tesla升3%。詳情請收聽蔡苡雯主持的這節【寰宇金融】。

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