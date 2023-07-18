中國青年失業率21.3%再創新高 Tesla首部Cybertruck面世升3%Play03:20Tesla 生產首部電動貨車Cybertruck 面世。 Source: AAP / Ringo H.W. Chiu/AP下載 SBS Audio 應用程式其他收聽方法Download (3.05MB) 周一（7月17日）受八號颱風影響，香港股市暫停交易。港股未來可能無懼颱風？中國國家統計局公布數據顯示，今年上半年全國城鎮調查失業率平均值為5.3%，16-24歲青年失業率為21.3%，再創有紀錄新高。美股周一高收，Tesla生產首部電動貨車Cybertruck面世，Tesla升3%。詳情請收聽蔡苡雯主持的這節【寰宇金融】。更多內容上周環球市場全線下挫 AI人工智能對經濟有咩影響？環球股市繼續憂慮美國再以加息壓抑通脹 全線向下與美國息率仍有差距 專家：估計澳仍會加息能源公司AGL大幅上調新財年收益預期 利好股價急漲瀏覽更多最新時事資訊，請登上 SBS 廣東話 Facebook 專頁、MeWe 專頁、Twitter 專頁，或訂閱 Telegram 頻道。SBS 中文堅守《SBS 行為守則》及《SBS 編採指引》，以繁體中文及簡體中文提供公平、公正、準確的新聞報道及時事資訊。SBS 廣東話及 SBS 普通話均已為大眾服務超過 40 年。歡迎在每天早上 9 至 11 時透過 SBS Radio 1 收聽廣東話節目及在每天早上 7 至 9 時收聽普通話節目，或透過 SBS Audio App 手機應用程式收聽直播、節目重溫及其他語音內容。按此進一步了解 SBS 中文。分享Latest podcast episodes點解行內人都講緊「抵押貸款監獄」？貸款3%緩衝又係啲咩？澳股市周二升幅達1.5% 今年1月以來最大升幅港股騰訊阿里升 Meta推Threads增1億用戶周一升1.2%加息周期接近尾聲 專家指現時或是投資好時機