上周環球市場全線下挫 AI人工智能對經濟有咩影響？

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上星期中﹑港﹑美﹑澳股都全線下跌。今集亦會 GPT AI 人工智能，對人類經濟有何影響。 Source: AAP

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上星期五（6月23日）中﹑港﹑美﹑澳股都全線下跌。今日的《寰宇金融》蔡苡雯請來澳洲首個 AI 技術支持的股票交易平台富途證券（Moomoo）澳洲負責人黃潤輝（Toby Wong）同大家總結一下上周環球表現，他亦都和大家分析一下 GPT AI 人工智能，對人類經濟有何影響。詳情請收聽這節【寰宇金融】。

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