上周環球市場全線下挫 AI人工智能對經濟有咩影響？Play11:51上星期中﹑港﹑美﹑澳股都全線下跌。今集亦會 GPT AI 人工智能，對人類經濟有何影響。 Source: AAP下載 SBS Audio 應用程式其他收聽方法Download (10.84MB) 上星期五（6月23日）中﹑港﹑美﹑澳股都全線下跌。今日的《寰宇金融》蔡苡雯請來澳洲首個 AI 技術支持的股票交易平台富途證券（Moomoo）澳洲負責人黃潤輝（Toby Wong）同大家總結一下上周環球表現，他亦都和大家分析一下 GPT AI 人工智能，對人類經濟有何影響。詳情請收聽這節【寰宇金融】。更多內容環球股市5月最後一個交易日全線下挫環球股市繼續憂慮美國再以加息壓抑通脹 全線向下與美國息率仍有差距 專家：估計澳仍會加息能源公司AGL大幅上調新財年收益預期 利好股價急漲【失業率20%新高】中國經濟復甦脆弱 北京推重大措施提振經濟瀏覽更多最新時事資訊，請登上 SBS 廣東話 Facebook 專頁、MeWe 專頁、Twitter 專頁，或訂閱 Telegram 頻道。SBS 中文堅守《SBS 行為守則》及《SBS 編採指引》，以繁體中文及簡體中文提供公平、公正、準確的新聞報道及時事資訊。SBS 廣東話及 SBS 普通話均已為大眾服務超過 40 年。歡迎在每天早上 9 至 11 時透過 SBS Radio 1 收聽廣東話節目及在每天早上 7 至 9 時收聽普通話節目，或透過 SBS Audio App 手機應用程式收聽直播、節目重溫及其他語音內容。按此進一步了解 SBS 中文。分享Latest podcast episodes環球股市繼續憂慮美國再以加息壓抑通脹 全線向下與美國息率仍有差距 專家：估計澳仍會加息能源公司AGL大幅上調新財年收益預期 利好股價急漲【失業率20%新高】中國經濟復甦脆弱 北京推重大措施提振經濟