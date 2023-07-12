點解行內人都講緊「抵押貸款監獄」？貸款3%緩衝又係啲咩？

Australians face higher mortgage costs with another rate hike all but certain

美國6月份通脹升幅低於預期，納指升1.1%，自去年1月14日以來的最高收市價。 Source: Getty / Getty Images

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美國6月份通脹升幅低於預期，納指升1.1%，自去年1月14日以來的最高收市價。另外今日都會講下，澳洲四大銀行這兩日（12日至13日）在坎培拉出席聽證會，今次聽證會主要關注什麼？為何業內人士經常提及「抵押貸款監獄 Mortgage Prison」？抵押貸款3%緩衝又是什麼？《寰宇金融》蔡苡雯請來獨立經濟分析及商業投資顧問潘萬新 Brian 同大家分析一下。詳情請收聽這節【寰宇金融】。

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