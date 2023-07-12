點解行內人都講緊「抵押貸款監獄」？貸款3%緩衝又係啲咩？Play10:10美國6月份通脹升幅低於預期，納指升1.1%，自去年1月14日以來的最高收市價。 Source: Getty / Getty Images下載 SBS Audio 應用程式其他收聽方法Download (9.3MB) 美國6月份通脹升幅低於預期，納指升1.1%，自去年1月14日以來的最高收市價。另外今日都會講下，澳洲四大銀行這兩日（12日至13日）在坎培拉出席聽證會，今次聽證會主要關注什麼？為何業內人士經常提及「抵押貸款監獄 Mortgage Prison」？抵押貸款3%緩衝又是什麼？《寰宇金融》蔡苡雯請來獨立經濟分析及商業投資顧問潘萬新 Brian 同大家分析一下。詳情請收聽這節【寰宇金融】。更多內容澳股市周二升幅達1.5% 今年1月以來最大升幅港股騰訊阿里升 Meta推Threads增1億用戶周一升1.2%加息周期接近尾聲 專家指現時或是投資好時機今年下半年首個交易日 各地股市造好瀏覽更多最新時事資訊，請登上 SBS 廣東話 Facebook 專頁、MeWe 專頁、Twitter 專頁，或訂閱 Telegram 頻道。SBS 中文堅守《SBS 行為守則》及《SBS 編採指引》，以繁體中文及簡體中文提供公平、公正、準確的新聞報道及時事資訊。SBS 廣東話及 SBS 普通話均已為大眾服務超過 40 年。歡迎在每天早上 9 至 11 時透過 SBS Radio 1 收聽廣東話節目及在每天早上 7 至 9 時收聽普通話節目，或透過 SBS Audio App 手機應用程式收聽直播、節目重溫及其他語音內容。按此進一步了解 SBS 中文。分享Latest podcast episodes澳股市周二升幅達1.5% 今年1月以來最大升幅港股騰訊阿里升 Meta推Threads增1億用戶周一升1.2%加息周期接近尾聲 專家指現時或是投資好時機今年下半年首個交易日 各地股市造好