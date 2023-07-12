澳股市周二升幅達1.5%，今年1月以來最大升幅。

澳股市周二升幅達1.5% 今年1月以來最大升幅Play10:17澳股市周二升幅達1.5%，今年1月以來最大升幅。下載 SBS Audio 應用程式其他收聽方法Apple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (9.41MB) 本地股市停止接連4個交易日的跌勢，周二止跌強勁反彈。標普/澳證200指數（S&P/ASX ）昨上午開盤即走高，午後再接再厲，收盤時高達104.9，升幅 1.5%，是自今年1月以來漲幅最大的一天。 澳股綜合指數則勁升108.9，相當於 1.51%，達到7,315.8。 港股連續兩日高收，恒生指數最多升近330點，高見18806點，隨後升幅收窄，收市報18659點，升180點，升幅約1%。美股三大指數連升兩日， 道瓊斯指數尾市升最多逾340點，收市報34261點，升317點，升幅0.9%。納斯達克指數反覆高收，報13760點，升75點，升幅0.55%。標準普爾500指數報4439點，升29點，升幅近0.7%。聯儲局幾名官員表示，可能需要進一步加息以降低通脹，但目前貨幣政策緊縮周期可能已接近尾聲。在今集【寰宇金融】，香港利達LW基金經理及合伙人黃耀宗（Andy）為大家分析 。香港利達LW 基金經理及合伙人黃耀宗為大家分析市場走勢。更多內容港股騰訊阿里升 Meta推Threads增1億用戶周一升1.2%加息周期接近尾聲 專家指現時或是投資好時機今年下半年首個交易日 各地股市造好瀏覽更多最新時事資訊，請登上 SBS 廣東話 Facebook 專頁、MeWe 專頁、Twitter 專頁，或訂閱 Telegram 頻道。SBS 中文堅守《SBS 行為守則》及《SBS 編採指引》，以繁體中文及簡體中文提供公平、公正、準確的新聞報道及時事資訊。SBS 廣東話及 SBS 普通話均已為大眾服務超過 40 年。歡迎在每天早上 9 至 11 時透過 SBS Radio 1 收聽廣東話節目及在每天早上 7 至 9 時收聽普通話節目，或透過 SBS Audio App 手機應用程式收聽直播、節目重溫及其他語音內容。按此進一步了解 SBS 中文。分享Latest podcast episodesSBS 中文新聞 （7月12日）澤連斯基炮轟北約未有正式邀請烏克蘭加入 北約指要先滿足條件【SBS學英語】第41集：如何表達歉意 | 為何日本文化「經常道歉」?SBS 新聞簡報（7月11日）