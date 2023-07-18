近日美股升勢凌厲原因何在？澳儲銀換帥市場點睇？Play10:39澳儲銀換帥，即將迎來首位女行長。市場有何睇法？ Source: AAP / LUKAS COCH/AAPIMAGE下載 SBS Audio 應用程式其他收聽方法Download (9.74MB) 近日美股升勢凌厲原因何在？澳儲銀換帥，即將迎來首位女行長。市場又有何睇法？今日的《寰宇金融》蔡苡雯請來澳洲首個 AI 技術支持的股票交易平台富途證券（Moomoo）澳洲負責人黃潤輝（Toby Wong）同大家分析一下。詳情請收聽這節【寰宇金融】。更多內容中國青年失業率21.3%再創新高 Tesla首部Cybertruck面世升3%點解行內人都講緊「抵押貸款監獄」？貸款3%緩衝又係啲咩？澳股市周二升幅達1.5% 今年1月以來最大升幅港股騰訊阿里升 Meta推Threads增1億用戶周一升1.2%加息周期接近尾聲 專家指現時或是投資好時機瀏覽更多最新時事資訊，請登上 SBS 廣東話 Facebook 專頁、MeWe 專頁、Twitter 專頁，或訂閱 Telegram 頻道。SBS 中文堅守《SBS 行為守則》及《SBS 編採指引》，以繁體中文及簡體中文提供公平、公正、準確的新聞報道及時事資訊。SBS 廣東話及 SBS 普通話均已為大眾服務超過 40 年。歡迎在每天早上 9 至 11 時透過 SBS Radio 1 收聽廣東話節目及在每天早上 7 至 9 時收聽普通話節目，或透過 SBS Audio App 手機應用程式收聽直播、節目重溫及其他語音內容。按此進一步了解 SBS 中文。分享Latest podcast episodes中國青年失業率21.3%再創新高 Tesla首部Cybertruck面世升3%點解行內人都講緊「抵押貸款監獄」？貸款3%緩衝又係啲咩？澳股市周二升幅達1.5% 今年1月以來最大升幅港股騰訊阿里升 Meta推Threads增1億用戶周一升1.2%