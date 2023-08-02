【財務虐待】逾四成澳洲人受影響 新移民等群體風險更大

要点： 過去三年，銀行錄得的財務虐待個案增加。

財務虐待通常與家庭暴力有關，可能包括扣留他人錢財。

倡議者呼籲提供更多的語言資源，並加強有關何為健康的金錢關係的教育。

本文涉及家暴和虐待的內容。





有關財務虐待的新研究顯示，新移民、年輕人、澳洲原住民更容易受到財務虐待的影響。





這種虐待有多種形式，通常是家庭暴力個案的一種手段，涉及控制弱勢者獲得銀行賬戶、現金、資產和其他財務信息的渠道。





聯邦銀行（Commonwealth Bank）稱，該行對10,000名直接或間接遭受財務財務虐待的澳洲人進行的最新調查，顯示少數族裔群體面臨的風險更高。





聯邦銀行客戶弱勢事務主管沃爾（Caroline Wall）表示：「任何人都可能遭受到財務財務虐待，不年齡、文化背景或社會經濟背景。」





沃爾補充說，調查顯示，增加風險的因素包括年齡、殘疾、移民或原住民身份。





調查報告發現，在銀行推出幫助財務虐待受害者計劃的三年以來，個案增加。五份二（42%）澳洲人直接或間接受財務虐待影響。



誰最有可能遭受財務財務虐待？

原住民或托勒斯海峽島民（59%）遭受財務財務虐待的機率，幾乎是非原住民（15%）的四倍。





殘障人士（37%）遭受到伴侶財務虐待的可能性是非殘障人士（17%）的兩倍多 。





英語水平有限的人，尤其是新移民遭受財務虐待的風險也更大。





近三份一的 Z 世代和千禧世代報告曾遭受財務虐待。長者和性小眾（LGBTIQ+ ）群體也面臨風險。



女性經濟安全中心（Centre for Women’s Economic Safety）創始人兼行政總裁格倫（Rebecca Glen）說，在澳洲社會，任何個體越被邊緣化，就越有可能遭受這種虐待。





「這可能是因為他們的簽證狀況，或者因為他們不熟悉澳洲的體制。也可能是因為他們的性別、性取向或能力。一個人越是被邊緣化，他們就越容易成為弱勢的一群，因為我們的體制並不是為他們設計的。」





格倫指出：「這些制度是為體格健全、會講英語、了解澳洲社會運作方式的人設計的。因此，我們要做的非常重要的工作，就是幫助民眾了解這些體制，使他們不會像現在這樣容易受到傷害。」



財務虐待在一些文化背景下，不容易發現。 Source: SBS

了解財務虐待

格倫說，財務虐待令人缺乏經濟來源，處於弱勢境地。





她說：「我們也看到很多受被迫負債的情況下，當事人因為壓力，而被逼簽下一筆不想要，或者對自己無益處的貸款，可能因為害怕生命安全受威脅，或者不願承受說不的後果。」





她說：「我們看到有人在未經他人同意或在他人不知情的情況下，以其名義開設信用卡，從而破壞對方的信用評級。因此，有時當時人可能過了很長時間，才意識到自己受到了這種虐待手段的傷害。」





其他類型的虐待包括破壞學習和/或就業機會、不分擔家庭開支，以及操縱財務來逃避或減少對子女的撫養費用。





格倫說，一些關鍵信息需要以多種語言提供，包括銀行產品、有關基本服務和運作方式的信息。





她說，還需要從小就加強關於感情和金錢方面的教育。





格倫指出：「我們需要就健康的金錢關係展開更廣泛討論。」





「 財務和經濟虐待中可能發生的情況是，它可能隱藏在某些文化不談論這個問題的習慣，或者說，對於誰應該管理錢財，存在著某種性別規範。」





斯圖爾特（Lordy Stewart）是全國債務協助熱線（National Debt Helpline）的財務諮詢師（financial counsellor），該熱線還提供免費支援和協助聯絡傳譯服務。





斯圖爾特說，重要的是要清楚了解，財務虐待可能在各種情況下發生，而不僅僅限於家庭或伴侶關係中。





她說：「它（財務虐待）不一定在所謂的親密伴侶關係中發生，它可能來自親戚，來自照顧者，來自與你合租的人。」





「賭博和成癮與財務虐待之間存在相互關聯。這也是一種強制性控制的形式。」



銀行如何應對？

各大銀行已越來越意識到財務虐待的問題，許多銀行現在提供專門的支援服務。





例如，西太銀行（Westpac）與Uniting Care建立合作關係，客戶可從那獲得額外支持。





澳洲國民銀行（National Australia Bank）最近宣布，計劃採取行動打擊財務虐待行為，將有關內容納入客戶條款和條件中。





聯邦銀行（Commonwealth Bank）也為因家庭暴力或脅迫控制而擔心財務狀況的個人，提供免費服務。





沃爾說，這項服務可以協助聯絡傳譯服務，而且對任何人都是免費的，甚至包括對其他銀行的客戶。





之前，該銀行宣布，作為其「下一章創新」（Next Chapter Innovation）計劃的一部份，將向合作的社會企業提供高達 20 萬元的資助，這些企業正在設計項目，以支持那些遭遇財務虐待的人。





有關家庭暴力和受家庭暴力的影響，請致電支援機構RESPECT 電話1800 737 732或瀏覽 1800RESPECT.org.au 。





在緊急情況下，請打000。





聯邦銀行Next Chapter支持熱線的聯繫電話為1800 222 387。





