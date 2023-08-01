【生活開支飆升】新調查：65%澳洲人取消或推遲度假旅行

要點 物價飆升迫使許多澳洲人取消或延遲度假計劃。

約四份一原本打算旅行的澳洲人完全取消了行程。

逾五份二的人為慳錢而延遲假期。

最新數據顯示，由於生活開支上升和旅遊價格上漲，數以百萬計的澳洲人被迫重新考慮度假計劃。





澳洲國民銀行 (NAB) 對大約 2,000 名本地受訪者進行的最新消費者信心調查顯示，近三份二 (65%) 有意在未來 12 個月度假的澳洲人，迫於無奈取消或延遲旅行。



大約四份一 (24%) 的人完全打消了旅行度假念頭，而超過五份二 (42%) 的人則將計劃延遲。





近三份二的人認為旅行和度假變得更加昂貴。



澳洲國民銀行的零售客戶主管哈特利 (Tara Hartley) 表示，雖然好像人人都帶上寵物享受著奢華的歐洲之旅，但那些有錯失恐懼FOMO（fear of missing out）的「社交控」可以放心，大多數人其實「一分一毫都在算著」。





她說：「現在澳洲人比以往任何時候都更緊張自己的錢，他們會根據自己最著重的東西來優先考慮花費。」





「就像日常雜貨和汽油價格上漲一樣，澳洲人認為度假計劃變得更難預算，他們經過深思熟慮後，更改了花費的優先次序。」





大約四成人縮減了旅行計劃，其中有些人為慳錢而選擇留在國內度假而非出國旅行。





哈特利說：「他們可能會由地中海改為昆州的馬魯奇多 (Maroochydore)，或者由峇厘島改為塔州的伯尼 (Burnie)。」



機票價格增加了多少？

自新冠疫情導致國際航班幾乎陷入停頓以來，航空公司復常的速度一直緩慢。





對航班的需求不斷增加，加上通漲、油價上升和人手短缺等因素，導致機票價格飆升。



網上旅遊公司 Kayak 在5 月底發表的數據顯示，澳洲往海外目的地的來回機票，比疫情前的票價升了一半以上。





今年7 至 12 月期間的國際航班來回，經濟客位平均價現為 1,827 元， 2019 年則是 1,213 元。





國內航班的平均價比 2019 年貴了一成，比去年則貴 15%。





即將離任的澳航行政總裁喬伊斯 (Alan Joyce) 在 6 月表示，隨著航空業恢復運力，他預計機票價格將會「正常化」。





但他警告說，機票不太可能像疫情前那麼便宜。



旅行費上升帶來的好處

被迫取消、延遲或縮減假期規模，並不一定是壞事。





因為更改旅行計劃，澳洲人每個月平均慳了大約 392 元。





換言之，12 個月內就可以慳到 4,704 元。





