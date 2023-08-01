【女足世界盃】澳洲隊4比0大勝加拿大 以小組頭名晉級

澳洲女子國家足球隊 Matildas 昨晚（7月31日）在墨爾本矩形球場舉行的女足世界盃分組賽第三圈，在2.77萬名觀眾面前以4比0大勝加拿大隊，成功以小組頭名晉級十六強。





澳洲隊在上周爆冷輸給尼日利亞後，必須擊敗組內實力最強的加拿大才能出線。重壓之下，澳洲隊開場頂住對方攻勢後展開反擊，中場球員拉索（Hayley Raso）在上半場梅開二度，新星福勒（Mary Fowler）在換邊後再下一城，完場前替補隊長卡特莉（Steph Catley）十二碼錦上添花。





足球評論員郭庭生向SBS中文表示，翼鋒福德（Caitlin Foord）今仗雖沒進球，但多次進攻都靠是她左路推到底線策動，是他心目中的本場最佳球員。





他稱讚教練戰術得宜：「以前隊友有球就交給（隊長）卡爾（Sam Kerr）去衝，昨晚就交給福德去衝......加拿大在左路完全防不住，福德如入無人之境。」



澳洲球迷在墨爾本矩形球場內歡慶勝利。 Source: AAP / Joel Carrett 從兵敗弱隊尼日利亞，到大勝東京奧運會的女足金牌得主，是否令人意外？郭庭生認為「不意外」，因昨晚澳洲隊才「打出真正實力」。





「以前全隊圍繞卡爾來打，現在沒有卡爾就要改變打法，因此前兩場不太適應，隊友之間配合很差。教練在第三場非常強調這一點，昨晚可見兩個中後衛非常合拍，加拿大傳球滲透毫無機會。」





他指，加拿大教練也犯了錯誤，便是半場換上3名後備球員。「換人上去衝，但不成功。配合度弱了，後備球員實力也弱一些。用完殺手鐧就只能任人宰割了。」





原本表態會出場的卡爾最終全場坐替補席。郭庭生說：「幸好下一場在8月7日，希望這7天她能養好傷患。」



澳洲球員們在攻破加拿大球門後興奮慶祝。 Source: AAP / Joel Carrett

中國隊今晚生死戰

郭庭生認為中國隊「實力上看，很難」。「英格蘭不是輸球或打和也能出線，它也有危險，不會像西班牙（提前出線）那樣用後備球員輸給日本5比0。」





「中國球員的技術和配合沒問題，但身材實在太吃虧，被歐洲人一撞就趴下......中國也缺乏兼具技術和速度的球員。」



