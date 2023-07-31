【女足世界盃】澳洲隊今晚迎生死戰：「必須贏球才能出線」

澳洲女子國家足球隊 Matildas 在上周四的世界盃分組賽第二圈 以2比3不敵尼日利亞 ，令出線前景蒙上陰影——不僅未能如願提前晉級淘汰賽，更面對必須在今晚（7月31日）戰勝世界排名第7的加拿大隊的艱難處境。





體育評論員李平康接受SBS中文訪問時表示，澳洲隊上一場輸球實屬爆冷，導致令人意外的結果。「無論實力上還是主場都具優勢，比賽時機會也非常多，始終把握不住，卻被對手抓住失誤。」





他認為國家隊應汲取破門乏術及教練的戰術單一、臨場調整過慢的問題——然而，生死戰的對手是東京奧運會女足金牌得主，實力強勁。「比賽肯定特別難打，但沒有辦法了。」



現在情況非常明朗，就是必須贏球才能出線。

一旦失利，澳洲隊將陷入20年來首次在世界盃無法出線的尷尬——特別是今年作為東道主，球隊被寄予爭取冠軍的希望。因此，率隊兩年半的主教練古斯塔夫森（Tony Gustavsson）以及全體球員都承受著巨大壓力。





本屆世界盃另一主辦國新西蘭在昨晚的第三圈比賽中0比0戰平瑞士，積4分以得失球差出局，成為首位無法小組出線的東道主。澳洲絕對無意步其後塵。



球迷期望見到女足球員以必死決心出戰今晚的比賽。 Source: AAP / James Ross 目前澳洲隊所在的B組，尼日利亞和加拿大均一勝一平積4分，Matildas 一勝一負3分排第三，愛爾蘭兩戰皆墨。尼日利亞末輪對陣實力最弱的愛爾蘭，極可能得分出線，這意味著澳加將殘酷爭奪另一個出線名額。





李平康認為，加拿大前兩場比賽都顯得較為慢熱：「上半場沒進狀態，打得很急、很差，到下半場才找到感覺。」他認為澳洲隊應抓住機會。





另一利好消息是，已因傷缺席前兩場比賽的澳洲女足隊長卡爾（Sam Kerr）在賽前記者會上透露，今晚對陣「加國佳人」（The Canucks）她會重返球場。





不過，李平康提醒，卡爾的情況「並不樂觀」，因為小腿傷患一般最快要2到4周才能恢復，但她受傷至今不足10天，「因為形勢不得已倉促復出，場上有甚麼狀態還不得而知。」





除了卡爾，澳洲隊還有4名球員的傷情未明，包括Caitlin Foord、



Steph Catley、Emily van Egmond和Katrina Gorry。



中國隊輕裝上陣

至於中國隊偶在的D組，奪冠熱門英格蘭兩戰兩勝積6分，已一隻腳踏進十六強；丹麥和中國均一勝一負得3分，海地兩連敗墊底。





李平康認為，中國隊在首仗輸給丹麥，出線希望已渺茫，最後一場擊敗英格蘭的可能性「微乎其微」，因此「鏗鏘玫瑰」反而應該放鬆心態，「發揮出自己最好的水平」。





「中國隊在世界盃之前壓力巨大，第一場輸了就更大，贏了海地之後才大大減輕。」



不管最後小組能不能出線，至少3場贏了1場，還是有收穫的。

不過，他指中國隊仍有出線機會，需要留意英格蘭可能出現輕敵懈怠的情況。「看看男足的世界盃，小組第三輪有好幾支強隊，包括法國、巴西等，都在兩連勝之後輸球。」





「做好自己，先立足於防守，把比賽懸念一直保持到後面，還是有點機會的。」

