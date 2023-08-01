聯合國草案未列大堡礁「瀕危」 但警告威脅嚴重須緊急行動

要點 世界遺產委員會將於九月對聯合國教科文組織的建議進行最終投票。

「瀕危」名單上的遺址最終可能會被剝奪世界遺產地位。

聯合國一個小組去年得出的結論是，澳洲保護大堡礁不力。

聯合國教科文組織 (UNESCO) 在一份決定草案中並未宣佈將大堡礁列為「瀕危」遺產，澳洲政府表示歡迎。





環境部長普莉貝絲 (Tanya Plibersek) 發表聲明稱：「我們致力於更好地保護珍貴的大堡礁，這決定就是明證。」





聯合國教科文組織一直在考慮，是否應將大堡礁列入「瀕危世界遺產名錄」，並將於 9 月得出結論。





該決定草案表示，前屆和現屆澳洲政府已取得「重大進展」，但警告說，大堡礁「仍然受到嚴重威脅，採取緊急和持續的行動......對於提高該處的長期恢復能力至關重要」。





普莉貝絲說：「我們會一如既往，支持依賴健康環境以維持工作職位的澳洲人。」





「我每次與聯合國教科文組織和世界遺產委員會的同行會面時，都會提出此問題，就是這個原因。」



昆州大堡礁廳長連納德 (Leanne Linard) 稱，州政府已採取強有力的行動來保護大堡礁，並已經諮詢科學家、業界和保育人士的意見。





她說：「建議草案不將大堡礁列為『瀕危』，是對我們一直進行的工作的認同。」



2022 年 3 月，聯合國代表團到訪大堡礁，得出的結論是，澳洲在保護大堡礁免受氣候變化的力度不夠、水質欠佳、進行有害的捕撈活動和其他威脅。





是否將大堡礁列入瀕危遺產名錄，需要得到世界遺產委員會在九月舉行的會議上支持。





澳洲需要在 2024 年 2 月之前提交一份關於其履行這方面承諾的進展報告。





澳洲海洋保護協會（Australian Marine Conservation Society）表示，大堡礁「面臨著生死存亡的抗爭，由於預計出現的厄爾尼諾現象，會增加海洋熱浪和珊瑚白化的可能，這場抗爭將會難上加難。」





該協會稱：「我們的政府還有六個月時間來應對大堡礁面臨的威脅，為了我們的珊瑚礁、價值 60 億元的旅遊業以及相關的 64,000 個職位，他們必須好好利用這段時間。」









