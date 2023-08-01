小型企業員工將可獲有薪家庭暴力假

要點 小型企業的員工將有權享有 10 天的有薪家庭暴力假。

小型企業將有額外的 6 個月時間調整變化。

在 2 月份，超過 700 萬大中型企業員工（包括臨時工）獲得相關權利。

本文包含家庭暴力內容。





根據新的職場變革，小型企業員工將有權享有 10 天的有薪家庭暴力假。



何時生效？

這項新的變革，將使小型企業員工與超過 700 萬名在大中型企業工作的員工（包括臨時工）獲得相同權利。



由於小型企業可能未有能力有效管理休假安排，所以將獲額外的 6 個月時間來調整這項變革。





就業和職場關係部長伯克（Tony Burke）表示，有必要全面落實這項權利。





他於週二（8 月 1 日）表示，沒有人應該在安全和薪金之間做出抉擇。





「有薪家庭暴力假是一項可以拯救生命的職場權利。」



法律如何規定？

社會服務部長利絲和（Amanda Rishworth）表示，這項措施將允許家庭暴力受害者在不失去收入或工作的情況下休假。





政府與公平工作監察員一起提供了一系列支援和指導，幫助小型企業了解其義務，並謹慎且合法地管理休假權利。





同時，政府與澳洲生命熱線（Lifeline Australia）合作發布了一段播客，解釋企業可如何支援遭受家庭暴力的員工。





節目中，主持人基林（Gretel Killeen）與一位專家嘉賓交談，討論什麼是家庭暴力、遭受這種暴力的人有何跡象，以及僱主如何跟員工討論問題。



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如果您或您認識的人受到家庭暴力影響，請撥打 1800 737 732 或瀏覽 1800RESPECT.org.au。





如遇緊急情況，請撥打 000。男士轉介服務由 No to Violence 提供，電話 1300 766 491。

