小型企業員工將可獲有薪家庭暴力假

小型企業的員工將有權享有 10 天的有薪家庭暴力假。

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The measure would allow victims of family violence to take time off work without losing income or their job. Source: Getty / DPA

要點
  • 小型企業的員工將有權享有 10 天的有薪家庭暴力假。
  • 小型企業將有額外的 6 個月時間調整變化。
  • 在 2 月份，超過 700 萬大中型企業員工（包括臨時工）獲得相關權利。
本文包含家庭暴力內容。

根據新的職場變革，小型企業員工將有權享有 10 天的有薪家庭暴力假。

何時生效？

這項新的變革，將使小型企業員工與超過 700 萬名在大中型企業工作的員工（包括臨時工）獲得相同權利。
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由於小型企業可能未有能力有效管理休假安排，所以將獲額外的 6 個月時間來調整這項變革。

就業和職場關係部長伯克（Tony Burke）表示，有必要全面落實這項權利。

他於週二（8 月 1 日）表示，沒有人應該在安全和薪金之間做出抉擇。

「有薪家庭暴力假是一項可以拯救生命的職場權利。」
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法律如何規定？

社會服務部長利絲和（Amanda Rishworth）表示，這項措施將允許家庭暴力受害者在不失去收入或工作的情況下休假。

政府與公平工作監察員一起提供了一系列支援和指導，幫助小型企業了解其義務，並謹慎且合法地管理休假權利。

同時，政府與澳洲生命熱線（Lifeline Australia）合作發布了一段播客，解釋企業可如何支援遭受家庭暴力的員工。

節目中，主持人基林（Gretel Killeen）與一位專家嘉賓交談，討論什麼是家庭暴力、遭受這種暴力的人有何跡象，以及僱主如何跟員工討論問題。
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如果您或您認識的人受到家庭暴力影響，請撥打 1800 737 732 或瀏覽 1800RESPECT.org.au。

如遇緊急情況，請撥打 000。男士轉介服務由 No to Violence 提供，電話 1300 766 491。
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【移民困境】在澳洲應如何防止家庭暴力？

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10/05/202305:57
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Published 1 August 2023 10:57am
By Pui Yan Rachel Hui
Source: SBS
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