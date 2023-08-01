公校捐款每年「吸金」過百萬 華人家長：為子女好都會俾

新州教育廳的數據顯示，全州的公立學校在2022年接受家長的自願捐款及其他費用總共為7100萬元，比新冠疫情前的2019年少約210萬元，但比2021年的6440萬元高。





其中，精英中學雪梨男子中學（Sydney Boys High School）的「吸金」能力最強，去年獲家長慷慨解囊1,038,474.50元。該數字遠遠拋離同儕，比第二第三加起來還多。





其實這並非該校首次獲得過百萬元捐款，但自疫情以來節節下跌，2022年才重新破百萬。





而另一所精英學校北雪梨男子中學（North Sydney Boys High School）則在疫情期間逐年攀升至逾80萬元，但在最新的排行中暴跌至36.8萬，從第2跌落第4。



2022年新州公立學校家長捐款前十位，多間精英中學上榜。 Credit: NSW Department of Education

何謂自願捐款？

根據新州教育廳 網頁 ，公校可以向學生的家長或監護人收取兩項費用，一是自願捐款（voluntary school contributions），二是選修科目捐款（elective subject contributions）。





前者是自願繳交的，即使家長不交，學校也必須給予學生符合教綱的教育內容；後者則是超出教綱最低要求的教育內容所需的費用，但財務困難的家庭可以請求校方豁免。





兩個兒子都就讀公立學校的華人家長Eva向SBS中文表示，學校每年都會收取數百元不等的「研究和技術」費用。



雖然說是自願，但其實個個都會交。

「以前在香港讀書，捐款的金額是隨便你的，但這裡（澳洲）有點奇怪，是明碼實價......如果有你兩個小朋友讀同一間公校，就只需要大的捐款，小的不用。但一些excursion（旅行）就每個人都要交。」





新州The Hills Grammar School商業服務總監吳潘寶珠（Lily Ng）表示，無論公校還是私校，都會有不同名目要家長繳交學費以外的費用，相對而言，私校有更多豐富活動用於募資。





「比如遊藝會、體育活動、修建設施，還會有學院之間的籌款比賽......我們有時舉辦籌款晚宴，邀請名人校友演講分享，家長好鐘意！」



是否可以不交錢？

公校一般每年會向家長發出一份收費報表。比如雪梨男子中學將在2024年向每位家長收取1180元的自願捐款、345元的技術費和695元的建築基金。





不過，Eva坦言有時分不清哪些費用是自願或強制：「有些我也不知道能不能不交。比如有次我見它寫donation（捐款），300多元，但家長群裡說除非家裡（財務）很不濟，否則一定要交，那我就補交了。但你不交也不會有人向你追討，所以我覺得其實可以不用交。」





她指，有時一些費用允許家長選擇自願多交錢：「比如小朋友的iPad需要某個收費程式，必須要交錢，但（交錢表格）有很多格子給你選擇，最貴的幾百元，你可以不剔它。」



新州The Hills Grammar School商業服務總監吳潘寶珠。 Credit: The Hills Grammar School 從事教育管理行業超過二十年的吳潘寶珠告訴SBS中文，若款項寫明屬自願，「不交沒有問題，學校不會逼人捐錢」。





但她提醒，建築基金等則因校而異，有些只是「建議」家長繳交，有些則是強制性。「如果是強制的，就不會是donation，而是fee（費用）。」



「為子女好都會交」

兩位受訪者都認為，雪梨男子中學作為公校能獲得過百萬元家長捐款，是屬於個別例子。





吳潘寶珠表示，除非是精英學校，否則公校家長普遍很少願意捐款，即使私校也要由校方推動，因家長不會無緣無故主動捐款。





「雪梨男子中學是HSC很高分的學校，家長不是因為沒錢而去讀，而是因為想子女去精英中學，家長其實負擔得起（學費）......我相信他們是有很大的項目（作為理由），同時市場推廣做得好，說服家長（收費）是對學生好。」



最重要是學校如何推銷，然後獲得家長回應，覺得（捐款）對子女有益。

Eva表示，聽說雪梨男子中學有較多體育活動，可能因此有較多名目募資。而她認為公校有不少開支，不用交學費的情況下，收取數百元捐款是可以接受。





「雖然叫捐款，就算是一定要交的，我也覺得可以接受。如果去私校，（學費）最便宜也要幾千元，那相對而言（數百元捐款）還OK。特別是精英中學，多數華人家長都覺得是著重學業的，就算收一些費用也可以接受。」



