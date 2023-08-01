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公校捐款每年「吸金」過百萬 華人家長：為子女好都會俾

新州公立學校的家長捐款排行榜顯示，最多的一間去年收到超過100萬元，比第二第三加起來還多。專家認為這有賴精英中學質素以及校方宣傳到位。

Sydney Boys High School

雪梨男子中學獲得的家長自願捐款金額，已連續多年冠絕新州。 Credit: Sydney Boys High School

新州教育廳的數據顯示，全州的公立學校在2022年接受家長的自願捐款及其他費用總共為7100萬元，比新冠疫情前的2019年少約210萬元，但比2021年的6440萬元高。

其中，精英中學雪梨男子中學（Sydney Boys High School）的「吸金」能力最強，去年獲家長慷慨解囊1,038,474.50元。該數字遠遠拋離同儕，比第二第三加起來還多。

其實這並非該校首次獲得過百萬元捐款，但自疫情以來節節下跌，2022年才重新破百萬。

而另一所精英學校北雪梨男子中學（North Sydney Boys High School）則在疫情期間逐年攀升至逾80萬元，但在最新的排行中暴跌至36.8萬，從第2跌落第4。
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2022年新州公立學校家長捐款前十位，多間精英中學上榜。 Credit: NSW Department of Education

何謂自願捐款？

根據新州教育廳
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，公校可以向學生的家長或監護人收取兩項費用，一是自願捐款（voluntary school contributions），二是選修科目捐款（elective subject contributions）。

前者是自願繳交的，即使家長不交，學校也必須給予學生符合教綱的教育內容；後者則是超出教綱最低要求的教育內容所需的費用，但財務困難的家庭可以請求校方豁免。

兩個兒子都就讀公立學校的華人家長Eva向SBS中文表示，學校每年都會收取數百元不等的「研究和技術」費用。
雖然說是自願，但其實個個都會交。
「以前在香港讀書，捐款的金額是隨便你的，但這裡（澳洲）有點奇怪，是明碼實價......如果有你兩個小朋友讀同一間公校，就只需要大的捐款，小的不用。但一些excursion（旅行）就每個人都要交。」

新州The Hills Grammar School商業服務總監吳潘寶珠（Lily Ng）表示，無論公校還是私校，都會有不同名目要家長繳交學費以外的費用，相對而言，私校有更多豐富活動用於募資。

「比如遊藝會、體育活動、修建設施，還會有學院之間的籌款比賽......我們有時舉辦籌款晚宴，邀請名人校友演講分享，家長好鐘意！」
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是否可以不交錢？

公校一般每年會向家長發出一份收費報表。比如雪梨男子中學將在2024年向每位家長收取1180元的自願捐款、345元的技術費和695元的建築基金。

不過，Eva坦言有時分不清哪些費用是自願或強制：「有些我也不知道能不能不交。比如有次我見它寫donation（捐款），300多元，但家長群裡說除非家裡（財務）很不濟，否則一定要交，那我就補交了。但你不交也不會有人向你追討，所以我覺得其實可以不用交。」

她指，有時一些費用允許家長選擇自願多交錢：「比如小朋友的iPad需要某個收費程式，必須要交錢，但（交錢表格）有很多格子給你選擇，最貴的幾百元，你可以不剔它。」
Lily Ng
新州The Hills Grammar School商業服務總監吳潘寶珠。 Credit: The Hills Grammar School
從事教育管理行業超過二十年的吳潘寶珠告訴SBS中文，若款項寫明屬自願，「不交沒有問題，學校不會逼人捐錢」。

但她提醒，建築基金等則因校而異，有些只是「建議」家長繳交，有些則是強制性。「如果是強制的，就不會是donation，而是fee（費用）。」

「為子女好都會交」

兩位受訪者都認為，雪梨男子中學作為公校能獲得過百萬元家長捐款，是屬於個別例子。

吳潘寶珠表示，除非是精英學校，否則公校家長普遍很少願意捐款，即使私校也要由校方推動，因家長不會無緣無故主動捐款。

「雪梨男子中學是HSC很高分的學校，家長不是因為沒錢而去讀，而是因為想子女去精英中學，家長其實負擔得起（學費）......我相信他們是有很大的項目（作為理由），同時市場推廣做得好，說服家長（收費）是對學生好。」
最重要是學校如何推銷，然後獲得家長回應，覺得（捐款）對子女有益。
Eva表示，聽說雪梨男子中學有較多體育活動，可能因此有較多名目募資。而她認為公校有不少開支，不用交學費的情況下，收取數百元捐款是可以接受。

「雖然叫捐款，就算是一定要交的，我也覺得可以接受。如果去私校，（學費）最便宜也要幾千元，那相對而言（數百元捐款）還OK。特別是精英中學，多數華人家長都覺得是著重學業的，就算收一些費用也可以接受。」

Eva的大兒子已參加今年的精英中學甄別試，正在等待結果。她笑言：「如果考得上，我也非常願意交錢！」
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Published 1 August 2023 7:23pm
Updated an hour ago 9:25pm
By Koma Cheng
Source: SBS

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