過去五年 澳洲表現最佳公校私校一覽

根據澳媒的數據顯示，過去五年的NAPLAN 成績，其中包含閱讀、寫作、拼寫、語法和計算能力的評估，雪梨的公立中學James Ruse Agricultural High 是全澳表現最佳的學校。而私立學校 Sydney Grammar 則是全國排名第一的小學。





排名前 10 的高中主要是來自新州的學術精英公立學校。西澳的珀斯現代學校排名第9，是唯一一間進入前 10 名又非來自新州的學校。





前10名的小學，亦有8間來自新州的學校，其中公校私校各佔半。維州兩間私校亦榜上有名，分別位列第2及10。



昆州排名最高的小學排名第 33 位，其最好的中學排名第 35 位。





南澳最好的中學排名第 67 位，而其最好的小學僅進入前 100 名，排在第 99 位。





澳洲課程、評估和報告管理局（ACARA）前主席施瓦茨（Steven Schwartz）表示，數據顯示，與南澳和昆州相比，新州和維州的學校表現存在巨大差異。



他表示新州有一種「嚴格的教育方式」，這可能是它佔據了前 10 名大部分名額的原因。





他說每個州在 11 年級和 12 年級都遵循自己的流程，新州的課程被認為是最難的。



他補充，同時亦可能由於新州有最多的移民，他們在學校努力學習，這可能是該州佔據主導地位的原因。





新州在NAPLAN 的成績表現亮眼，但不少學校在過往表現已相當不俗，更是傳統精英學校。



另外，一項對昆州2017-21年NAPLAN成績的分析顯示，布里斯本多所公立學校不輸私立學校，成為昆州十大表現最好學校。





Brisbane Grammar School 成為全州小學成績排名最好、中學成績第二的學校，每年學費索價2.5萬至2.9萬澳元。





位於第2的是在布里斯本 Bardon 區的公立學校Rainworth State School。





在成績表現最好的小學的頭十名中，包括Sunnybank Hills、Indooroopilly、MacGregor和Robertson等公立學校以及





除了學校在全澳排名外，數據亦顯示了五年間進步最大的學校。





在維州，一間小型小學 Tyabb Railway Station Railway就擊敗了不少精英私校，成為維州NAPLAN 評估中，最大進步的學校。





在進步最多的排名榜中，主要是地方公校，他們在2017-21年間平均分數大幅提高。





以Tyabb 學校為例，全校只有150 名學生，其五年級生的成績在五年間提高了逾二成（22%）。





另外，在2017 至 21 年間，Chum Creek 和 Metung 的其他州立小學的成績也提高了 20% 以上。





進步最快的 50 間小學中有 40 間是政府公校的，其中一半以上來自鄉郊地區。



