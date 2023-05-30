想為子女選間好學校 先要認識澳洲學校類別

要點 澳洲學校分為3個類別：公校、天主教學校和私校。

大多數學校是男女同校，也有單性別學校，主要在私立和天主教學校。

學費高，不代表孩子獲得的教育就好。

學生可以隨時轉校。

澳洲的學校分為3個類別：公立學校、天主教學校和私立學校。



三種學校

無論哪種類別的學校，都受相同的國家法例規管。





新英格蘭大學（University of New England）的教育系講師Sally Larsen表示，這些學校都向學生提供相同的課程，教師都使用相同的認證程序進行認證，「區別在於一些類別（的學校）會要求家長為孩子支付學費。」





法律要求政府提供學校教育，而公立學校是對所有人開放，沒有教派，而且免費。不過學校鼓勵家長自願捐獻至少100元，用於增加教育資源。





Larsen博士表示，天主教學校每年學費可達5000元，而私校更高達3萬元以上。



約七成的小學學童和六成的中學學生是接受公立教育。 Credit: JohnnyGreig/Getty Images

家庭負擔

來自蒙納殊大學（Monash University）教育學院的榮譽退休教授Helen Forgasz表示，家長在選擇學校方面的分別是，是否負擔得起非政府學校的學費。



如果你想子女有宗教背景，那選擇學校時是開放的，不同州份都有不同宗教團體開設學校。

在公立學校，宗教教育並不是課程一部分，但學校可以容許宗教組織開辨宗教教育課程。





天主教學校提供基於信仰的教育，並向非宗教家庭開放。它們被認為可以促進社區連絡和紀律，並且比私立學校成本低。





Larsen博士警告，私校不僅學費昂貴，還有很多隱性開支。「你要意識到有額外開支，比如強制性的課外活動、很貴的校服、強制購買電子產品。」





「一些公立學校也走上這條路，強制性購買電子產品，但校方會為無法負擔的家庭提供補貼。」



男女分開教育的好處仍然存在爭議，但其實學業成績並無顯著差異。 Credit: Fly View Productions/Getty Images

男校女校

單一性別學校的好處仍然存在爭議，而且學業成績可能沒有顯著差異，但在社交方面，一些學生在單一性別環境中會更自在。



澳洲的大多數學校都是男女同校的，男生和女生一起接受教育。

單一性別的學校選擇主要在天主教和私立學校類別。有些州沒有任何單一性別的公立學校，但新州是真正的例外。新州有超過 30 所公立學校是單一性別。維州只有一所男校，但有大約五六所女校。部份單一性別學校是精英學校。





Larsen博士提醒，在權衡各個類別的學校時，家長要記得，私立學校有時會進行宣傳，聲稱學生無法在公立學校中獲得足夠的教育。





在澳洲，約七成的小學學童和六成的中學學生是接受公立教育的。當作出選擇時，不應只考慮費用，還有學術、文化、家庭參與度等因素。這種競爭可以在各間學校的宣傳中找到。



但是公立學校沒有營銷政策，並不表示這些學校比私立學校差。

事實上，三個類別的學校都有好學校。



資料蒐集

Forgasz教授建議家長多做資料搜集，不要以為學費越高，自己孩子獲得的教育就更好。「找到一所滿意的學校，孩子的需求應該是首要考慮因素。」





家長應參加學校開放日，不要害怕提問。如果孩子有獨特的興趣或需求，不是每間學校都能提供，因此做好功課很重要。





她提醒，家長可以在任何時候改變主意：「如果孩子在上學期間任何時候都沒有成長，請重新評估，轉校是否對他們的社交和教育是正確的做法呢？」



