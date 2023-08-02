【澳洲7成人都有買】CHOICE：唔值得額外購買延長保養

CHOICE的研究又發現，全澳洲有近三分之一 (32%) 的人，在過去兩年購買了延長保養服務。





對於在電器公司內購買延長保養的顧客來說，只有12%的人表示，知道延長保養與澳洲消費者法 (ACL) 規定範圍外的額外養有何不同。





受訪的68%人錯誤地認為，購買延長保養期，可以提供消費法以外的更多額外保養。





而有70%的人認為，一旦製造商保養期屆滿，一旦他們的產品有問題，將無法獲得退款、維修或更換。





CHOICE 政策和政府關係主管韋雷（Patrick Veyret）表示， 在大多數情況下，不值得額外購買延長保養期。他指：「 如果產品出現故障或無法運作，顧客可能會根據消費法獲得維修、更換或退款，而大多數延長保修期，都是為自顧客購買當日起計大約兩到三年。」





因此在大多數情況下，如果在這段期間產品出現問題，消費者將受到消費法的保護。





韋雷又說：「我們的研究亦發現，72%的受訪者在使用產品不到兩年時，就提出了延長保養期，這表明這些公司正在向消費暫免費出售本身已受消費法保護的權利。





CHOICE建議消費者在選擇是否購買延長保養期前，可先了解以下情況再決定。





1. 向電器公司了解本身保養期的權利





2. 不要額外購買本身已有包含的權利





3. 保留收據





4. 如果產品出現問題，請聯絡電器公司





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