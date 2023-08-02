【厄爾尼諾回歸？】全澳未來兩個月溫暖乾燥 增山火風險

要點 氣象局宣佈今年可能出現厄爾尼諾現象。

未來兩星期厄爾尼諾現象維持於戒備級別。

厄爾尼諾現象可能會增加乾旱、熱浪和山林大火的風險。

澳洲有可能出現厄爾尼諾（El Niño）現象，但氣象局（Bureau of Meteorology）並未正式宣佈肯定它會重臨。





氣象局(The Bureau of Meteorology)周二(8月1日)公布最新的氣候驅動因素更新，稱未來幾周「有可能」出現厄爾尼諾現象。





但在差不多兩星期後8 月15 日會再更新前，對厄爾尼諾現象的降臨預測仍處於戒備級別。





氣象局在聲明中表示：「過去，當達到厄爾尼諾警報級別時，大約 70% 機會發展成厄爾尼諾現象。」



氣候科學家警告說，厄爾尼諾現象可能會導致澳洲發生山林大火。 Source: AAP / Jono Searle 厄爾尼諾現象可能會增加乾旱、熱浪和山林大火的風險。





氣象局表示，熱帶太平洋的海面溫度目前已超過厄爾尼諾現象所需的下限水平，但大氣模式則指向更中性的方向發展。





氣象局聲明指：「太平洋和大氣層尚未完全結合，結合就出現厄爾尼諾現象。」



厄爾尼諾現象會怎樣影響澳洲？

墨爾本大學生態系統科學教授克拉克(Hamish Clarke)表示，厄爾尼諾現象可能會增加易燃物、著火的可能和危險火災發生機率會上升，特別是在澳洲東部。





「各地的影響並不相同，厄爾尼諾現象並不是影響山林大火風險的唯一氣候驅動因素，還有印度洋偶極(Indian Ocean Dipole)和南半球環狀模(Southern Annular Mode)。」





他說，我們在今年夏天看到因厄爾尼諾現象而造成的任何進一步暖化，都是基於幾十年來人為導致的氣候變化而產生，這種氣候變化「已經顯著提高很多地區的氣溫和山林大火的風險。」





他說：「如果我們不採取比目前更強的氣候行動，我們預計未來的情況會更差。」



氣候模型顯示，印度洋的表面溫度將在冬末或春初發生變化，導致冬季和春季降雨量減少，並加劇厄爾尼諾現象所帶來的乾燥氣候。





無論最新的氣候驅動因素如何，氣象局仍繼續預測 8 月至 10 月期間，全澳氣候變得溫暖和乾燥。





氣象學家史佩爾(Milton Speer)博士表示，追踪另一個氣候驅動因素——南半球環狀模（Southern Annular Mode）的狀態非常重要。





他指出：「南半球環狀模負值期間有利於乾燥、溫暖的西風影響東部海岸，從而導致沿海出現極端高溫。」





「南半球環狀模通常在幾周的時間內出現變化，但近幾十年來在夏季呈正值趨勢。」





史佩爾說，這意味著潮濕的陸上微風會增加令人不適因素，這對人類健康是危險的。



氣象局使用四個相互關聯的指標，其中三個已達到厄爾尼諾警報下限水平，包括南方濤動指數(Southern Oscillation Index)。





澳洲國立大學（Australian National University）氣候學家林德賽(Janette Lindesay)教授表示：「南方濤動指數在最近幾個月出現了負值，但並未持續達到厄爾尼諾現象所需的程度。」





她說：「在2023 年，這可能與澳洲東北部附近海面的溫度高於平均水平有關。這種異常現象可能與全球暖化導致的海洋持續變暖有關。」





