【可致命】市場最受歡迎電動車之一軟件有「故障」需緊急召回

日本汽車製造商 Nissan 發出緊急召回通知，表示其中一款 Leaf Hatchback 因為軟件問題，可能導致在定速巡航模式關閉後，汽車會突然加速。





據稱，全國有 1766 輛相關電動車受今次緊急召回影響，涉事車型是在 2018 年至 2023 年期間生產的，詳情可以瀏覽 聯邦基建、交通、偏遠地區發展、通訊及藝術局網頁。





當局指如果定速巡航模式關閉後汽車自動加速，這可能會增加嚴重事故或對乘客和其他道路使用者造成生命危險。





Nissan要求車主與當地經銷商聯繫，安排免費的軟件更新。





Leaf是市場上唯一內置雙向充電的汽車之一。這允許車主使用存儲在電池中的能源來為他們的房屋或其他建築供電，具體取決於當地的規定。





這輛汽車是一款受歡迎的緊湊型電池電動車，在市場上曾是最暢銷的車型，直到2019年12月，之後在2020年被特斯拉的Model 3超越。



