點解雪梨西南區市民一年內無火車搭?

早前，有報道指有關工程可能因為成本巨大而要被取消。但柯民思表示，新州交通局和雪梨地鐵公司將會密切合作，確保物流和建築成本係得到有效和負責任的管理。





該項工程預計會令新州政府額外花費高達 11 億澳元，並迫使數以萬計乘搭火車的乘客要在一年內改乘巴士代步。





Bankstown線的改建是屬於原先市區地鐵及西南線（Metro City and Southwest）的一部分，該條鐵路線是從雪梨北區Chatswood延伸至Bankstown，中間以海底隧道方式通過雪梨港和雪梨市中心商業區，前往雪梨內西區Sydenham，然後到達Bankstown。同時，有關工程的最終成本亦將被推高至 216 億元，遠高於十年宣佈該工程時最初預測的約 120 億元。





在接獲雪梨地鐵項目的檢討中期報告後，新州政府今天（1／8）證實，將把Sydenham和Bankstown 之間 13 公里長的鐵路線改建為地鐵的標準規範，並消除了大家對該項目將被取消的擔憂。





而在Bankstown 線的改建工程進行期間，雪梨鐵路的T3火車線將會關閉約 一年。 受關閉影響的 T3 火車線中的火車站包括 Birrong開始的車站，以及從 Bankstown 到 Sydenham 之間的所有車站，包括 Wiley Park、Punchbowl、Lakemba、Campsie、Canterbury、Hurlstone Park 和 Dulwich Hill。而新州交通部將會為受影響的乘客提供臨時巴士服務。





州長克里斯·明斯 (Chris Minns) 表示：『這將是一項艱鉅的任務，我們需要關閉有關路線 12 個月，為這個社區帶來不便，但這是為雪梨大都市這一地區的交通服務提供了急需且重要的改善。』





他又說：『我們並非隨便作出這個決定。』





交通廳長海倫（Jo Haylen）表示，目前關閉該線路的時間安排是根據雪梨地鐵的獨立檢討中期報告所制定的。





她說：『我們所做的就是採納獨立建議，制定一項策略，而確保對乘客所造成的影響減至最低，但我不想掩飾的是，這確是會引起混亂的，而且需要一段時間。』





而有關工程預計在雪梨西南部地區，最早要到 2025 年才能有無人駕駛的地鐵列車。



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