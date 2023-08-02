受歡迎品牌汽車緊急回收！全澳涉及逾 17 萬輛

聯邦基建、運輸、偏遠地區發展、通訊及藝術部 (Department of Infrastructure, Transport, Regional Development, Communications and the Arts) 發佈公告 ，指全國超過 17 萬輛受歡迎萬事得 (Mazda) 汽車需要緊急回收或修理。





涉事車型為萬事得 Mazda3 汽車，生產年份為 2013 年至 2020 年，包括該型號中的所有款式，全國合共有 176,048 輛汽車受影響。





當局指，由於有關車輛生產過程可能出現問題，後視鏡頭的接駁電線有機會出現損壞，導致顯示屏所顯示的影像出現扭曲或間歇性消失。





一旦顯示屏未能正確顯示正確畫面，將增加發生意外的風險，導致有人受傷甚至致命。





政府表示，萬事得將會透過書面主動聯絡涉事車主，要求車主預約前往獲萬事得認可的經銷商，以便進行免費維修工作。





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