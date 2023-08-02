受歡迎品牌汽車緊急回收！全澳涉及逾 17 萬輛

一款廣受歡迎的汽車由於可能出現生產缺陷，需要被緊急回收，涉及全國超過 17 萬輛汽車。

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2016 年 Mazda3 型號汽車。

聯邦基建、運輸、偏遠地區發展、通訊及藝術部 (Department of Infrastructure, Transport, Regional Development, Communications and the Arts)
發佈公告
，指全國超過 17 萬輛受歡迎萬事得 (Mazda) 汽車需要緊急回收或修理。

涉事車型為萬事得 Mazda3 汽車，生產年份為 2013 年至 2020 年，包括該型號中的所有款式，全國合共有 176,048 輛汽車受影響。

當局指，由於有關車輛生產過程可能出現問題，後視鏡頭的接駁電線有機會出現損壞，導致顯示屏所顯示的影像出現扭曲或間歇性消失。

一旦顯示屏未能正確顯示正確畫面，將增加發生意外的風險，導致有人受傷甚至致命。

政府表示，萬事得將會透過書面主動聯絡涉事車主，要求車主預約前往獲萬事得認可的經銷商，以便進行免費維修工作。

車主可到政府網站查閱
涉事車輛的車輛識別號碼 (Vehicle Identification Number; VIN)
，亦可聯絡
萬事得顧客服務部
查詢詳情，查詢電話為 1800 034 411。
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Published 2 August 2023 12:32pm
By Winmas Yu
Source: SBS
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Australia

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