網上瘋傳澳洲銀行禁轉人民幣往中國 澳洲銀行有解釋

一名小紅書的用戶近日發文指，「澳洲銀行阻止離岸人民幣回流中國」，發文者直接在文中指明指聯邦銀行（Commonwealth Bank）不容許往國內匯款人民幣，但是別的貨幣可以，又指另一家銀行澳洲國民銀行(NAB)也一樣，建議近日如果是要往中國匯款人民幣，要提前預備其他方案。



華人社交媒體「億憶網」同日作出報導指，並引述其他華人在網上的發文，指有人親自往聯邦銀行的分行查詢員工，員工並即場以自己的銀行帳戶嘗試匯款，但結果仍是一樣，發文者更指銀行職員向自己反問「這算不算racist(種族歧視)?」。





而「億憶網」亦有實測嘗試向中國匯款人民幣，但結果亦是不可行，以其他國家的貨幣卻可以，該社交媒體並呼籲如有華人有轉帳要求，應提前做好準備。





在小紅書的發文引起網民熱議，有關發文引來72條評論，其中有網民指「真實的澳大利亞之匯率操縱國」，亦有網民估計是因為中國國內瘋狂降息，人民幣匯率太低，所以聯邦銀行（Commonwealth Bank）不想換了。



(小紅書截圖) (小紅書截圖) SBS廣東話向澳洲四大銀行，包括聯邦銀行、澳洲國民銀行、ANZ澳新銀行及西太銀行（Westpac）以電郵查問，是否不再向中國提供人民幣匯款服務，4大銀行中，只有澳洲國民銀行有具名作出正式回應。





澳洲國民銀行投資銷售執行經理(Executive Investor Sales) John Bennett以電郵回覆SBS廣東話表示，NAB根據其商業考慮和人民幣匯款的法例規範，容許商業客戶以人民幣進行與貿易相關的交易轉賬。





他說：「NAB容許個人銀行客戶以一系列常用貨幣向中國大陸轉賬，但目前不支援人民幣。」





而ANZ澳新銀行及西太銀行則指對事件不回應，而聯邦銀行則在截稿前沒有回應。





有銀行消息指，進出中國的人民幣交易受到中國人民銀行的控制。根據這些控制措施，銀行支援人民幣商業貿易交易，但目前不支援個人客戶持有或兌換人民幣資金。





亦有銀行消息指，人民幣已有一段時間是「受限制」的貨幣，銀行無法在中國境外持有人民幣，但有關規例並非最近推出。





