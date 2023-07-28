全澳詐騙投訴創新高 專家教路點樣避免被呃

要點 根據澳洲金融業投訴管理局的數據，與詐騙相關的投訴在上一個財政年度增加了 46%。

該局共處理 6,000 多宗投訴。

消費者在金融方面的投訴在 12 個月內增加了 34%，創出 97,000宗的新高。

澳洲金融業投訴管理局（Australian Financial Complaints Authority）在上一個財政年度共處理逾6,000宗與詐騙相關的投訴，增幅達 46%。





管理局首席監察員洛克 (David Locke) 表示，詐騙投訴在很大程度上，導致消費者在金融方面的投訴大幅上升，在12個月內上升了34%，創出 97,000宗的新高。





洛克說：「我們親眼目睹這種嚴重而精密的金融罪行，令人蒙受的損失。」





「很高興見到個別銀行採取打擊詐騙的措施，但我們希望整個行業能採取更加一致的做法。」





洛克表示，政府針對詐騙而提議制訂的行為守則是個很好的提案。





「澳洲金融投訴管理局認為有需要制訂可執行的標準，以提高預防詐騙和補救措施的標準。這亦有助於我們作為監察機構的工作。」



另一方面，過去四個月內 Scamwatch 共收到 209 宗舉報，國家反詐騙中心（National Anti-Scam Centre）發現 獎勵客戶的忠誠計劃（loyalty program）的詐騙急劇增加 。





當局促請民眾，如收到來自知名大公司關於其忠誠計劃積分即將到期的短訊或電郵，應保持警惕。





負責監管反詐騙中心的澳洲競爭及消費者公署 (Australian Competition and Consumer Commission，簡稱ACCC) 表示，這些短訊或電郵附有虛假網站的鏈接，提示顧客登錄並提供信用咭資料以使用積分。





然後，騙徒會竊取顧客的積分、登錄資料和個人資料，繼而在其他平台上使用這些資料假冒身份行騙。





絕大多數 Scamwatch 報告均與澳洲航空（QANTAS）的飛行常客計劃、Telstra和 Coles 的忠誠計劃有關。





以下是如何避免墮入騙局的方法。



如何避開投資騙局

據澳洲競爭及消費者公署稱，去年以投資騙局造成的經濟損失最大，澳洲人因此損失超過 15 億元。





澳洲金融業投訴管理局營運總監艾特施泰拿 (Justin Untersteiner) 表示，誘騙消費者付款的手法「通常是通透過某種加密貨幣交易，交易往往於騙徒建立、看似合法投資網站的詐騙網站進行」。





他表示，對此類詐騙的投訴的確有增無減，而且詐騙的長期增長趨勢「令人吃驚」。





克羅斯 (Cassandra Cross) 是昆士蘭科技大學司法學副教授和詐騙研究員。





她對SBS 新聞表示，比特幣（Bitcoin）和其他加密貨幣由於「新穎因素」而具吸引力，這也是民眾被騙的原因。





「關於比特幣的炒作以及民眾投資賺大錢的故事有很多。當中可能有真有假，但肯定有人聽說過，並希望自己成為故事中人。」



「一般人對加密貨幣仍然一無所知和不清楚。對加密貨幣不是了解很多，肯定會對罪犯有利。」



愛情騙局呈上升趨勢

另外，克羅斯稱另一種可能造成嚴重創傷的騙局正在增加，這就是「浪漫騙局」。





騙徒「運用傳統手法試圖與某人建立關係來行騙，以從中取利」。





她指最新手法是要求受害人投資於比特幣或加密貨幣，之前只會要求直接將錢轉入銀行。





「這是一個投資於兩人的關係和未來的機會，亦動搖了我們當前的許多預防信息。」





「假如你在一段關係中被要求作出某種投資，就不一定會提高警覺，因為你會認為這再次是個真正的投資機會。」



她說，典型的反詐騙信息，例如「不要付款給陌生人」，在這種情況下起不到作用。



留意不請自來的短信

騙徒常用的手法是冒充銀行或澳洲稅務局發送短信，通知你的帳戶出現問題，需要轉賬。





艾特施泰拿說：「無論短信看起來有多真確，千萬不要點擊。」





「有時，稱之為騙局會將之淡化。事實上，這是由有組織的金融犯罪集團進行、無處不在的金融罪行，是以集團式經營來設下圈套。」





他說，騙徒可以發送看似非常真確的短信和語音消息，但澳洲金融投訴管理局建議直接聯絡相關的金融機構，切勿回覆短信或透露個人資料。



萬一受騙如何求助？

艾特施泰納表示，澳洲的詐騙案「大量未報告」，各機構相信此問題的存在比證據顯示的廣泛得多。





「多數人會感到非常羞愧，他們說沒有告訴親友，沒有採取任何行動，因為覺得太丟臉了。」





他說，第一步應該立即聯絡你的銀行，銀行可能趕及截停付款。





下一步是聯絡澳洲金融業投訴管理局和競爭及消費者公署。



最近的聯邦預算案撥款逾8,600萬元建立國家反詐騙中心。





該中心於七月初開始運作，由澳洲競爭及消費者公署營運，將與政府機構、銀行、電訊商和網上平台合作，以阻止騙案發生。







