【再見明火爐?】維州2024年起禁新屋用天然氣

所有未達設計階段的新公共建築，如學校、醫院、警察局和政府擁有的建築，即日起也必須使用全電網。





維州能源廳長丹布羅西奧( Lily D'Ambrosio )表示，建造全電房屋的成本比使用天然氣連接要低。





她表示，使用電力也將使維州居民在使用暖氣和烹飪更加負擔得起。她指全面使用電力將使新房屋業主每年節省1000元的能源費用，如果他們有太陽能電池板，還能再節省2200元。





政府表示，維州是澳洲住宅燃氣使用最高的地區，約佔房屋80％。燃氣行業佔維州氣體排放17％，而轉用電力是實現維州2035年減排目標75％至80％和2045年實現零碳排放的關鍵因素。





布羅西奧表示，政府將向建築業提供100萬元的過渡資金。「培訓計劃將與行業和相關工會共同設計，以確保最適合他們」，「該培訓計劃的設計還將考慮到新房屋的新七星級評級」。





她指出，該規定不適用於商業建築發展。





規劃廳長基爾肯尼( Sonya Kilkenny )表示，對於已經在審批過程中的房屋，將會有一個過渡期，「這將通過協商來支持所有相關行業和地方政府，以適應這些新變化」。





非盈利組織環Environment Victoria形容有關決定是大膽但必要的舉措，組織行政總裁Jono La Nauze表示「維州的家庭燃氣用量比全國其他地方都多」，「我們對氣體使用存在嚴重問題，這一措施將阻止問題繼續惡化」。





他表示，維州的發電系統正在遠離煤炭，轉向更多可再生能源來轉型。「燃氣是化石燃料。將房屋改為全電房屋，表示我們正在走向零排放的軌道」





他還指出，現代家用電器的效率也越來越高，「與燃氣暖氣相比，反向循環空調的效率大約高出5倍，在烹飪方面，現代的電磁爐更加安全、乾淨和快速」。





但他亦表示，將現有房屋中的燃氣設備改變和連接為全電也是昂貴的，這將是維州政府面臨的下一個挑戰。





維州綠黨副領袖 Ellen Sandell 表示，維州的居民在家中使用的燃氣比其他州都多，因此禁止新的燃氣連接是綠黨多年來一直在呼籲的一項重要改革」，但他指出，「奇怪的是，一方面工黨承認燃氣是昂貴且污染的化石燃料，而另一方面他們又改變法律，讓開採新礦場變得更容易，並批准在州內的各處進行新的煤氣鑽探，包括靠近十二門徒的地區」。



而首都領地早在上月通過《氣候變化和溫室氣體減排（天然氣轉型）修正案》，以建立結束新燃氣網絡連接的法律框架。





首都領地的全部電力已從百份百再生能源中獲取，令家庭免受高額能源費用影響。去年，首都領地宣布在2045年之前停止所有化石燃料煤氣連接，這也是首都領地達至零排放的日期。





新規定將禁止在住宅區和商業區建立新的化石燃料連接，而在工業區則仍然可連接，直到制訂進一步的規定為止。







