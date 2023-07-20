【慳家攻略】養電動車如何「慳到盡」？識玩最快幾年可回本

車主實測：改用電動車能源成本省90%

戴氏伉儷在接受SBS中文訪問時表示，他們三年前已率先決定購買電動車，主要是燃油費用在當時已開始飆升。





戴太指：「我們每年都會去一次自駕遊，而原本的七人車的耗油實在是高，所以就有（轉用電動車)的想法並以行動作出改變。」





戴生則表示：「我們三年前決定買這部Tesla，主要是因為當時油價開始貴，我們亦已有一段時間考慮不再用燃油汽車...油費是當中很大的因素讓我們決定買電動車。」





戴生亦表示，改用電動車後，在燃料方面的成本每星期減少約$100。







「三年前電動車售價仍然是貴，入門費用亦是相當高昂，我們亦爭扎了一段時間，考慮省到的錢是否足夠彌補賺汽車的售價。」





「最終決定買的時候亦已有心理盡備，未必會真的省到很多，但到真正用車時，每一個星期不用上油站，若再加上的適當用電的安排，每星期省下一百元左右的油費亦並非不能達到，買車後、我們慳錢的願望亦已經達到。」





「加上現在電動車的售價已大跌，消費者多了選擇，相信買電動車可以慳錢的方案是更容易實現。」



車主可自行選擇是否在家中安裝Charging Hub，並適當安排充電時間。 Credit: SBS Cantonese

車價越來越低 數年回本非難事

汽車銷售商雪梨 Alto Group Artarmon分行的銷售總經理何凱旋（Jason）亦向本台表示，電動車可以慳錢的能力顯著，而隨著其售價越來越低，車主未來更有望在數年內就可以慳回車價。





「車主絶對很快就會見到省錢的效果。例如，你用燃油車，其在上大部份人每周或要加一百至二百元的汽油，電費可能亦只佔油費的不足十分一，可能只有7至8%，如果一個家庭每星期可以慳上$200元，一年就是上萬。」





「若你以電動車的售價、好快或可見低至四萬右左就有交易，可能約兩三年就已慳到一部車的價錢。」





Jason亦指，電動車的優勢，主要是行車費用低、亦無需付出太多其他額外成本。





「主要要視乎車主自已個人是否需要，增設『V To L裝置』或快速充電線那些，最多都是幾百元的額外支出。」





「或者可能要換軚或剎車油，（以他們代理的MG電動車為例），檢查是兩年或四萬公里一次，主要也沒有太多替換品，可能只需檢查燈是否有燒等。」





戴生亦指，除了保險費用外、電動車的其他養車成本均較燃油車為低。





「我們的經歷是、電動車—尤其是Tesla主要會用One Padel drive(單踏板模式)，亦即不需要用主動剎車， 所以你基本上是無需太多做定期檢查，（有別於）油車可能每本年就要做一次定期檢查，亦因為電動車比較少機械件，本身亦無機油，這亦令我們省卻不少金錢。」



電動車可選擇傳統或單模版的剎車模式。 「唯一是保險比較貴，我們保費比以前的大車（七人車)貴約一倍左右，其原因是因為目前電動車的市場並不完善，亦並非所有保險公司都會讓電動車投保，所以這項費用就仍然較貴。」





為了能達至進一步慳錢的效果，戴生亦與其電力供應商安排一個適合他們的非高峰電費時間，以便他們可以用更低的電費成本充電。





「我與太太都有計劃要慳到最多錢，所以我們亦裝了太陽能，我與太太日間都會在家，所以要用電的家庭電器，我們亦會在有太陽能的時候使用，但我們將汽車充電的時間安排在晚上off Peak（非高峰）的時間充電，那時電費是最便宜...這樣就會省下更多金錢。」



Jason：電動車現時多優惠應把握機會

Jason指，若現在購買電動車， 澳洲各層的政府亦正提供不同的優惠，以新州為例，州政府正提供$3000的回扣，可以申請些項回扣的車輛售價上限每年不同，大家必須留意





據ServiceNSW的網站顯示，若全新電動車的費用（包括運費、雜費及特殊配件在內），現時低於 68,750 元，車主就可以作出申請$3000的州政府回扣。





雖然政府亦表示，只有前 25,000 名合資格的申請人可獲得回扣，但Jason過去並非很多電動車的售價可以低於上述最低門檻，他估計目前仍然未額滿。





「另外，電動車亦會獲汽車印花稅的減免—不論新車或二手車，只要電動車的出廠日期為2021年的9月之後，即使二手車都不用付印花稅。」





此外，維州政府亦對電動汽車車主推出激勵措施，居民和企業在購買電動車時，將可每年續牌時獲 100 元回扣，豪華電動車亦獲可減免印花稅等。







昆州政府則推出15,000個名額，讓年收入低於 180,000 元的昆州家庭，在購買不高於$68,000 元（不包括運費，但包括配件附加費）的全新電動車時，可獲$6,000 補貼。若家庭總收入超過 18 萬元，新電動車車主在購買$68,000 亦可獲得$3,000 的補貼，電動汽車在昆州的牌費及印花稅亦較低。





而聯邦政府在今年起，亦對全國電動車推出加碼激勵措施，在2022 年 7 月 1 日或之後、車主若買全新及售價不高於$84,916 的電動車及插電式混能汽車(Plug In Hybrid），的購買價格最高可享受 2,000 美元的優惠。政府將追溯適用於符合條件的汽車。





Jason指，聯邦政府亦推出$2000的新電動車補助，大家示可以留意。





「不過，很多人都不知如何申請，我研究過之後亦尚未找到適當的渠道作出申請。」



家中裝設「三相高速充電」是否必須？

戴生在購置電車後，因家中本身已配備三相電源（Three Phase Power)的供應，因此，他亦安裝了一個快速汽車充電裝置，以便在家中享受更高速的充電率。





所謂三相電源、是指三線交流的電源電路，住宅通常只會使用單相電源，即只有一根電源線（相線）和一根中性線，電流會在電源線（通過負載）和中性線之間流動。





但商業及工業物業則通常使用三相電源，其主要區別是三相電源、可以更好地適應更高的電力負荷，在充電的角度而言，三相電源能提供更高的輸電率。



對戴生而言，他在家中只需為電動車充電三至四小時，電量已足夠他用一星期。但由於若家中沒有三相電源，要安排或涉及高昂成本，他不建議車主由零開始安裝。





「如果家中本身沒有三相電源，充電的速度可能會更慢，但相信亦足夠使用，只是車主亦必須按自己的需要，去好好安排自己充電的時間。」





「我有朋友家中用普通插頭充電，他們就可能要充得更頻密，可能要每晚充電，若你每晚均充電，其實已足夠使用。」





Jason指，社區亦有很多免費充電設施，若車主能上班及下班的時間，都有機會充電，家中沒有三相電源亦非太大問題，但若客人想花錢求安心亦可以作出考慮。





「視乎車主所處的地區，有很多由市政廳設立的社區充電裝置都是免費的，但有時間的限制，通常為早上八時至晚上八時，可能因為夜晚它不建議車主將車放過夜。」



電車普及混能車市場是否受影響？

雖然電動車的發展速度，但Jason仍然認為混能車依然有其優勢，至少十年亦不能被取替。



更多詳情請留意足本錄音。







