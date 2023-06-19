三萬蚊買電動車不是夢！一文看清澳洲五款「最平價」電動車

要點： 一間中國汽車製造商承諾，其產品將成為澳洲最實惠的汽車。

目前市場上並無售價低於四萬元的電動車，但行業專家表示，這只是時間問題。

電動車銷量目前佔澳洲汽車銷量的3.8%。

據澳洲電動汽車委員會（Electric Vehicle Council）稱，澳洲人可能很快就能以略高於 30,000 元的價錢買到一輛電動汽車。







市場專家表示，比亞迪（BYD）下周推出的「海豚」(Dolphin) 電動汽車可能會引發其他製造商的減價戰，使更多人受惠。









中國品牌比亞迪汽車承諾將提供「在澳洲推出的最實惠、最優質的電動汽車」，它將於下周四（6月22日）在黃金海岸舉行新車發佈，引起了廣泛的猜測。





比亞迪之前曾承諾會在澳洲推出「性價比高」的產品，令電動車愛好者對海豚的零售價心生好奇。 Source: Getty / John Keeble 其他中國品牌，如 MG 和 GWM 電動汽車目前在澳洲市場上的售價為 43,990 元。





一直以來，昂貴的價格使一些想轉用電動車的人卻步。





根據《2023 年全球電動車展望》報告，電動汽車銷量目前佔澳洲汽車銷量的 3.8%。





電動汽車委員會行政總裁賈法里 （Behyad Jafari）表示，比亞迪的承諾突顯了新一代汽車技術面臨越來越大的降價壓力 — 加上聯邦政府承諾在未來數月內引入燃油效益標準，這種壓力可能會加劇。





他說：「無論是這一款還是其他車型，我們都看到電動車的價格在下降。」





「不久之後，我們就會看到 30,000 元左右的電動汽車。之前售價 40,000 元的電動汽車上市時，我們看到銷量迅速上升。」



電動汽車每年只佔澳洲汽車銷量的一小部分，但比例在慢慢增加。 Source: AAP / DEAN LEWINS 澳洲電動汽車協會（Australian Electric Vehicle Association）全國主席鍾斯（Chris Jones）博士說，對於比亞迪「海豚」會否成為首款跌破 40,000 元售價的電動汽車仍然存疑。





此產品在新西蘭的定價約為 45,000 澳元，令人擔憂此款車可能會跌破紀錄，儘管同類型產品市場之間的附加成本各異。





鍾斯博士稱：「任何以三字頭開價的汽車都會成為熱話。」





「如果售價低於 40,000 元，將會是一個真正的突破。」





澳洲現有四款電池驅動的汽車價格低於 50,000 元，而最受歡迎的電動汽車 Tesla Model Y 的售價為 68,900 元。





以下是澳洲最實惠的五款電動汽車。



GWM Ora

這款小型電動汽車亦被稱為「古怪貓」(Funky Cat)，行駛距離為 310 公里，配備自動巡航系統和 10 吋顯示屏，將於本月上市，售價為 43,990 元。



MG ZS EV Excite

這款中型運動型多用途車 (SUV) 被喻為最便宜的電動汽車，售價同樣為 43,990 元，配備 MG 智能導航 (Pilot SMART) 功能、三種駕駛模式、再生制動，行駛距離為 320 公里。



MG4

該公司的首款電動揭背車將於今年稍後在澳洲推出，其入門車型具有 450 公里的行駛距離和智能駕駛模式，可在 7.9 秒內加速到時速100 公里。售價為 44,990 元。



BYD Atto 3

這個中國品牌在澳洲的首款車型是一款袖珍型 SUV，售價為 48,011 元，具有320 公里的行駛距離和 12.8吋輕觸式屏幕，可在 7.3 秒內加速到時速 100 公里。



Nissan Leaf

日產最新款的標誌性電動掀背車擁有更新的設計，具有270 公里的行駛距離和自動煞車系統自動制動功能，售價為 50,990 元。



儘管引用的這些車輛的價格是不包括上路費用的價格，但不同州份或領地所提供的回扣（如昆州提供的折扣）可能會使購買電動車的成本稍微降低。



