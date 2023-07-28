【新詞】張志剛批移居海外反對派港人「遠對抗」

全國政協委員張志剛提出新詞「遠對抗」，聲稱反對派港人移居外地後，身處異地遏制中國發展。

國安法促使許多人到澳洲、加拿大、美國和其他國家尋求庇護。

張志剛指，「遠對抗」屬於一種政治問題，多於國家安全問題。 Source: The New York Times / LAM YIK FEI © 2021 THE NEW YORK TIMES

香港政府表明最遲明年底前完成《基本法》第 23 條立法。保安局局長鄧炳強則連日表示，「間諜罪」及「軟對抗」將可能被納入該法的範疇。

《文匯報》刊出鄧炳強的訪問指，「有人利用媒體、文化藝術等『軟對抗』方式，煽惑他人憎恨中央、特區政府和執法人員」。

港內「軟對抗」　港外「遠對抗」

而昨日（27日），全國政協委員張志剛在
《明報》觀點版撰文
，提出新詞「遠對抗」，聲稱反對派移居外地後，身處異地「遠對抗」，不能依靠舊有手段應對。他指，「遠對抗」屬於一種政治問題，多於國家安全問題。

張志剛稱，早在《國安法》頒布時已經預測，反對派不會從此消聲匿迹。他稱反對派會將國安法「研究得透透徹徹」，隨著時間令「軟對抗」手法「愈變愈多」。
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張志剛又指，若有人主張把法律不斷延伸來針對軟對抗，法律規管只會「愈擴愈闊，愈立愈多」，正中反對派下懷，因此對付方法不是法律手段。

在文章最後，他提出「遠對抗」概念，即有大量反對派分子移居到外地，他們在香港法律管轄範圍之外，卻以互聯網把全個世界連結一起，遏制中國發展。

他稱不能以「平息黑暴的手段」來應對。雖然張志剛並未提出具體解決方案，但他強調，「軟對抗」和「遠對抗」都絕對不能放過，必須認真面對。

跟「軟對抗」相關的較注目例子包括有，早前圖書館禁書下架、因中港擬跨境器官移植而取消捐贈、空中服務人員歧視、
《願榮光歸香港》成禁歌
等風波。

而「遠對抗」這一新詞在網絡傳播開去之後，不少網民也表示，當局將「對抗」手法的範圍無限擴大，表示不滿。
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張志剛指有海外港人「遠對抗」惹網民不滿。
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Published 28 July 2023 2:17pm
Updated an hour ago 4:11pm
By Pui Yan Rachel Hui
Source: SBS

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