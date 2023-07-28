【新詞】張志剛批移居海外反對派港人「遠對抗」

香港政府表明最遲明年底前完成《基本法》第 23 條立法。保安局局長鄧炳強則連日表示，「間諜罪」及「軟對抗」將可能被納入該法的範疇。





《文匯報》刊出鄧炳強的訪問指，「有人利用媒體、文化藝術等『軟對抗』方式，煽惑他人憎恨中央、特區政府和執法人員」。



港內「軟對抗」 港外「遠對抗」

張志剛稱，早在《國安法》頒布時已經預測，反對派不會從此消聲匿迹。他稱反對派會將國安法「研究得透透徹徹」，隨著時間令「軟對抗」手法「愈變愈多」。



張志剛又指，若有人主張把法律不斷延伸來針對軟對抗，法律規管只會「愈擴愈闊，愈立愈多」，正中反對派下懷，因此對付方法不是法律手段。





在文章最後，他提出「遠對抗」概念，即有大量反對派分子移居到外地，他們在香港法律管轄範圍之外，卻以互聯網把全個世界連結一起，遏制中國發展。





他稱不能以「平息黑暴的手段」來應對。雖然張志剛並未提出具體解決方案，但他強調，「軟對抗」和「遠對抗」都絕對不能放過，必須認真面對。





而「遠對抗」這一新詞在網絡傳播開去之後，不少網民也表示，當局將「對抗」手法的範圍無限擴大，表示不滿。

