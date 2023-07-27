【幾星期內第二間】金融業工會：聯邦銀行裁員 數百員工受影響

據金融業工會（FSU）表示，聯邦銀行將裁減251個職位，涉及技術、銀行零售和企業銀行業務，這是大型銀行最新的成本削減行動。





聯邦銀行在兩個月前削減逾200個職位，而不斷上升的利率，和債務違約率低，銀行的盈利狀況一直受惠，是次裁員受到工會的批評。





聯邦銀行一名發言人證實，已就裁員進行磋商，並且不否認可能會有251個職位受到影響，但他表示，這些職位中的一些人可能會被調職到該銀行的其他地方。





金融業工會的全國秘書安格里薩諾（Julia Angrisano）表示，銀行員工擔心裁員將增加留下員工的工作量，她稱銀行的員工已經在抱怨員工方面已存在問題。





安格里薩諾表示，裁掉的職位涉及各個領域的專業人員，很難相信銀行在整個組織中已有嚴重的超負荷問題，同時可以負擔得起失去這麼多有經驗的員工，她認為最終會影響到客戶。





聯邦銀行發言人表示，銀行在澳洲和海外僱用約50,000人，自2021年以來已招募逾10,000人，銀行首先是與受影響的員工進行溝通。





他說，作為業務改進的一部分，銀行定期審查需要的技能以及組織方式，表示有時候一些角色和工作可能會發生變化，或者可能不再被需要。





但他強調，銀行面向客戶的員工數量不會減少。





銀行沒有透露裁減職位的詳細原因，但金融業電子化的增加，令銀行裁減一些後勤職位。





工會指，聯邦銀行正在裁減主要位於雪梨和墨爾本的工作崗位。





作為澳洲最大的銀行，聯邦銀行將在8月9日向市場公布其全年盈利報告。



上月，工會表示西太銀行（Westpac）亦削減幾百個職位。





據工會稱，自 5 月底以來，西太銀行已在 21 個地區裁減了數百個工作崗位，預計還會更多人被裁員。





受影響職位包括IT、私人理財、消費者和商業理財、總部、營銷和集團運作部門的職位。





西太銀行發言人表示，裁員是在去年初首次提出，並補充說受影響的員工正在得到「支援」。





發言人表示「2022 年 2 月，我們宣布簡化銀行、改善問責制和降低成本的計劃。正在進行的重組是簡化和成本重置計劃一部分」。





「在做出這些改變時，我們將支援我們的員工。」





工會批評西太銀行的裁員決定，指該銀行將利益考慮前於員工。





工會在一份聲明中表示「對於那些為銀行取得今天的成就而辛勤工作的人來說，這次裁員是一記耳光，也是對員工、客戶和社區的公然漠視。」







