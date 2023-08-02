【氣候災難】 醫學組織籲全澳醫療系統「緊急行動」準備

要點 醫療組織呼籲政府要採取「緊急行動」，為醫療系統應對氣候災難時做好準備。

氣候變化對健康的影響包括呼吸系統問題、中暑、空氣和水污染等。

艾巴尼斯政府預計將在今年稍後時間公佈「國家健康及氣候策略」。

氣候變化會影響人類的健康，呼吸系統問題、傳染病、中暑以及食物和水受到污染，只是其中一部分。





醫生警告，澳洲的醫療系統尚未為下一次氣候災難做好準備。





馬丁(Jennifer Martin)是一名來自紐卡素的醫生，也是澳洲及新西蘭皇家內科醫生學會(Royal Australasian College of Physicians)候任主席，她會定期治療健康受到氣候變化影響的病人。





她說：「當你回顧現在，與 30 年前相比，你會發現由於氣候變化而導致入院和健康的問題的人數，多了很多。」





「這是有隱患的。當然，這些問題我們以前從未在醫院見過。」



在「黑色夏季」山林大火期間，雪梨居民暴露在有害的空氣當中。 Source: AAP / Dean Lewins 馬丁和她的同事認為，氣候變化的直接和間接影響，對澳洲和世界各地的醫療系統構成了緊迫的威脅。





代表超過100,000名醫生、內科醫生和醫學專家的醫學會呼籲政府採取行動，為澳洲的醫療系統做好應對下一次氣候災難的準備。





政府正在制訂一項國家健康及氣候策略，將於今年稍後公布，但專家警告說，該策略的作用不僅是為醫療界減少排放溫室氣體。





他們表示，政府必須緊急地實施該策略，提供充足的資源，以原住民知識和領導力為指導，並通過動員醫療系統以外的界別，來建設健康和具韌力的社區。



氣候變化如何影響健康？

氣候變化對健康的影響是深遠的。





火災和洪水氾濫等極端天氣事件可以是致命的，長遠而言，往往會使疾病更易傳播，並使安全的食物和水的供應面臨風險。





這些天氣事件還會影響民眾的生活環境，並可能迫使他們離開家園和社區。





空氣污染，包括山林大火產生的煙霧，可能會導致人類患上哮喘和肺癌等呼吸道疾病。





氣候變化對健康的影響還可能延伸到心理健康因素，包括焦慮、抑鬱和壓力。



馬丁說：「這是影響現今人口健康的重大問題，當然也會影響未來人口。」





「也許我有點偏見，因為我從事醫療工作，每天都會看到這種情況，但似乎對我們人口袋健康構成了重大威脅。」





就醫療系統而言，問題包括醫院的供應鏈、提供醫療服務、培訓以及資源和人手的配備，特別是在極端天氣事件下或於偏遠地區。





更高比例的澳洲人表示因氣候變化感到焦慮。



甚麼是國家健康及氣候策略？

艾巴尼斯政府正在制訂一項國家健康及氣候策略，據稱該策略旨在確保醫療系統能夠配合澳洲人面對氣候變化的需要。





該策略將確定減少醫療系統的溫室氣體排放，並控制氣候變化所帶來的影響。





國家健康及氣候策略的諮詢文件於 6 月公佈，並公開徵求意見直到上個月7月24日，預計該項策略將於今年稍後公佈。





雖然諮詢文件概述了一些優先處理的領域，例如減少溫室氣體排放，以及將原住民知識和需要，納入策略當中，但實施細節尚未清晰。





澳洲及新西蘭皇家內科醫學院主席斯莫爾 (Jacqueline Small) 表示，該策略需要重點關注醫療系統，以應對未來的氣候緊急情況。





她說：「減少排放是正面的策略，但當不可避免的氣候事件可能是在下周、下個月或明年發生時，我們還需要該策略來幫助拯救生命。這是很緊急的。」





「本地社區需要知道，如果氣候事件發生時，他們將能夠獲得及時和有效的醫療服務。」





衛生及高齡護理部向 SBS 新聞表示，該策略除了要求醫療界別減排，還將重點關注解決氣候變化對人類健康的影響。





一位發言人表示，他們正在與代表醫生和醫療專業人員的多個組織討論，確保他們的觀點能夠反映在該策略中。





