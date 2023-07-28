【圖文並茂】當「全球沸騰」之際 災難正在各國上演

要點 聯合國秘書長表示「全球沸騰已經到來」。

他發出警告之際，氣候組織預計 7 月將成為世界有記錄以來最熱的月份。

世界部分地區野火肆虐，而其他地區則遭受洪水襲擊。

聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）表示，2023 年 7 月將推翻以前的高溫基準，此前科學家表示 2023 年 7 月可能成為世界有記錄以來最熱的月份。





聯合國世界氣象組織（WMO）和歐盟哥白尼氣候變化服務機構（European Union's Copernicus Climate Change Service）也在一份聯合聲明中表示，2023 年 7 月「極有可能」打破這一紀錄。





古特雷斯在紐約表示：「我們不必等到月底才能知道這一點。如果未來幾天不會出現迷你冰河時期，2023 年 7 月將全面打破記錄。」





他向記者指出：「氣候變化已經到來，這很可怕，而這只是一個開始。」





「全球暖化的時代已經結束，全球沸騰的時代已經到來。」



聯合國秘書長古特雷斯表示，2023 年 7 月將推翻以前的高溫基準。 Source: AAP 雖然世界氣象組織將等到 8 月份提供所有最終數據，而不會直接宣布打破紀錄，但德國萊比錫大學（Leipzig University）昨日（27日）發布的一項分析得出結論，2023 年 7 月將打破這一紀錄。





根據歐盟數據，本月全球平均氣溫預計將比 2019 年 7 月至少高出攝氏 0.2 度，這是 174 年來記錄中最熱的一年。





萊比錫氣候科學家豪斯坦（Karsten Haustein）表示，現在與 2019 年 7 月之間的差異幅度「如此之大，以至於我們可以絕對肯定地說，這將是最溫暖的 7 月」。



希臘東南部愛琴海羅德島上的根納迪村（Gennadi village）村民試圖撲滅正在燃燒的野火。 Source: AAP, AP / Petros Giannakouris 週三（26 日），一架消防直升機在希臘拉米亞鎮（Lamia）的火災中灑水。 Source: AAP, EPA / Aris Martakos 週四（27 日），希臘沃洛斯附近的安希亞洛斯（Nea Anchialos）發生山火，人們乘船撤離。 Source: AAP, EPA / Ikonomou Vassilis 氣候組織預計 2023 年 7 月的氣溫將比工業化前平均水平高出約攝氏 1.5 度。





世界氣象組織已確認，7 月前 3 周有記錄以來最熱。





賓夕法尼亞大學（University of Pennsylvani）氣候科學家 Michael Mann 在評論這一氣溫規率時表示，7 月中旬很明顯將是創紀錄的溫暖月份，並強調只要我們繼續使用化石燃料，地球將會繼續變暖。



在 7 月，一些地區發生火災，而其他地區則遭受暴雨和洪水。圖為 7 月 16 日，韓國醴川市大雨引發的山泥傾瀉現場。 Source: AAP, AP / Yun Kwan-shick 週四（27日），在印度新德里郊區的大諾伊達（Greater Noida），拉尼（Nagma Rani）在家中拖地；她的房子因暴雨而被洪水淹沒。 Source: AAP, AP / Altaf Qadri 週三（26 日），在巴基斯坦拉合爾，摩托車手和人們涉水穿過因季風降雨過多而被淹沒的道路。 Source: AAP, AP / K.M. Chaudary 正常情況下，7月全球平均氣溫約為攝氏 16 度，包括南半球冬季。





但今年 7 月氣溫已飆升至攝氏 17 度左右。





豪斯坦直言，更諷刺的是，「我們可能需要追溯到數千年甚至數萬年前，才能找到類似的暖化條件。」





早期的氣候記錄從冰芯和樹木年輪等收集而來，表明地球已經有 12 萬年沒有這麼熱。





豪斯坦的分析基於初步氣溫數據和天氣模型，包括截至本月底的預測溫度，但已得到獨立科學家的驗證。





利茲大學（Leeds University）氣候科學家福斯特（Piers Forster）表示：「這個結果得到多個獨立數據集的證實，結合了海洋和陸地的測量結果。它在統計上是可靠的。」



中國正經歷酷暑， 西北某鄉鎮氣溫飆升至攝氏 52.2 度，創全國最高紀錄。 Source: AAP / Andy Wong/AP 週二（25 日），希臘沃洛斯塞斯克洛村（Sesklo village）的一家塑料工廠在一場野火中起火。 Source: AAP, EPA / Ikonomou Vassilis 週二（25 日），意大利西西里島特拉帕尼省的卡斯泰拉馬雷（Castellammare）森林當中，警衛人員控制住附近房屋的火勢。 Source: Getty, LightRocket / SOPA Images

創紀錄的高溫期間發生了哪些災難？

7 月的高溫正影響著世界各地。





數千名遊客逃離希臘羅得島的野火，還有更多人在美國西南部遭受酷熱。





中國西北鄉鎮氣溫飆升至攝氏 52.2 度，創全國最高紀錄。





加拿大野火以前所未有的速度燃燒，而法國、西班牙、德國和波蘭正壟罩在一片熱浪中，意大利西西里島的氣溫升至攝氏 40 度左右，部分地區被大火吞沒。





海洋熱浪沿著美國到澳洲的整片海岸線蔓延，引發了各界憂慮珊瑚礁死亡。





與此同時，創紀錄的降雨量和洪水淹沒了韓國、日本、印度和巴基斯坦。



7 月 2 日，唐尼溪野火沿著加拿大不列顛哥倫比亞省，聖約翰堡（Fort St. John）以北的山頂燃燒。 Source: AAP, AP / Noah Berger 週三，西西里島墨西拿省的奧利維里鎮（Oliveri）發生一夜大火，整個地區的房屋和汽車被燒毀。 Source: Getty, AFP / Giovanna Isolino 7 月 10 日，日本福岡縣久留米市，車輛和殘骸被洪水沖走。 Source: Getty, AFP / Kazuhiro Nogi

厄爾尼諾現象

地球正處於厄爾尼諾現象的早期階段，這現象由東太平洋異常溫暖的海水引發。





厄爾尼諾現象通常會導致世界各地氣溫升高，使人為氣候變化造成的暖化效應加劇。科學家本週表示，氣候變化在 7 月的極端熱浪中發揮了「絕對壓倒性」的作用。





豪斯坦表示，雖然厄爾尼諾現象的影響預計將在今年稍後和 2024 年達到頂峰，但這現象「已經開始幫助提高氣溫」。



