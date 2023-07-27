聯合國警告: 「全球沸騰」時代經已來臨

另外，根據中國氣象局的資料，中國新疆吐魯番市三堡氣象站監測到7月16日的最高氣溫為攝氏52.2度，創下中國全國氣溫的新紀錄。





聯合國屬下的世界氣象組織和歐盟委員會屬下的「哥白尼氣候變化服務」組織昨天均分別發表數據，顯示七月份的高溫，差不多經已肯定會創下有史以來的記錄。同時，七月頭三個星期的平均氣溫，明顯經已超過 2019 年創下的最高氣溫紀錄。有關的數據還發現，在地球有記錄以來的30個最熱的日子中，有21天是在今個月（7月）發生。





而聯合國秘書長古特雷斯則警告說：『人類正處於危險之中』。





他又說：『對於北美、亞洲、非洲和歐洲的大部分地區來說，這是一個殘酷的夏天。 對於整個地球來說，這是一場災難。 對於科學家來說，這是很明確的就是，人類是罪魁禍首。』





古特雷斯又表示，雖然這一切與預測和之前反覆提出的警告的結果是完全吻合。 但他指出，唯一令人感到驚訝的是氣候變化的速度。而他指出，有關數據亦顯示，毫無疑問，氣候變暖是由人類的活動所造成。而他亦警告各國，這只是一個開始。全球變暖的時代已經結束，現時經已進入一個「全球沸騰」的時代。





他亦呼籲世界各國的領導人要努力限制全球氣溫繼續上升。





古特雷斯說：『各國領袖必須帶頭（有所行動）而不要再猶豫和再找藉口，也不要再等其他人先作行動。因為，根本已經沒有時間了。現時仍然有機會將全球氣溫上升的幅度限制在攝氏1.5度以內，以避免出現最嚴重的氣候變化，但只有立即採取重大氣候行動才能實現。』





科學家亦預計，今年會比以往更熱，因為厄爾尼諾現象在經歷了三年較冷的拉尼娜現像後又捲土重來。而厄爾尼諾現象是一種因為風和水令地球變熱的自然模式。





世界氣象組織預測，這種效應再加上溫室氣體污染，在未來五年中，有三分之二的可能性，會導致地球的氣溫將比工業革命前高出攝氏1.5 度這個由世界各國領袖承諾試圖限制全球變暖的氣溫水平。不過，世界氣象組織說，這並不意味著有關目標將無法實現，因為這個數字是以20年的平均水平來計算，而不是以個別月份或年份來計算。但是，即使是如此，各國仍然要努力減低碳排放和溫室效應對氣候所帶來的影響。





除了地面溫度破高溫紀錄之外，全球海水溫度也創下新紀錄。現時跟澳洲一樣正值隆冬的南極洲，當地錄得的氣溫也創下異常高溫的紀錄。





據新南威爾士大學的氣候科學家珀金斯-柯克帕特里克表示：『這些熱浪很可能會在今年夏天發生，但如果不是因為氣候變化，這些熱浪是不會持續那麼久，也不會那麼炎熱。』





珀金斯-柯克帕特里克又說， 雖然北半球的夏天出現酷熱情況，但由於不同地方的天氣亦會受到當地的天氣系統所影響，所以是很難將北半球目前的高溫與澳洲夏季的高溫進行直接比較。不過，她亦指出，基本的趨勢是相同的。





她說：『現時所發生的情況便是，由於氣候變化，歐洲看到了這些不斷增加的熱浪趨勢，而我們也會看到了由於氣候變化而增加的熱浪趨勢。』





她亦警告說，三年前在澳洲發生的大火並不會是唯一的一次。她指出，這些大火現時正在各地發生，而她相信這些情況將會繼續發生。但她認為，大家還沒有為這些即將發生的事作好準備。





世界各國領袖將於11月在阿拉伯聯合酋長國舉行會議，商定如何阻止地球變暖、如何適應更極端的天氣和就有關天氣造成的損失作出賠償。詳情請收聽鄺美玲和梁焱剛的報道。



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