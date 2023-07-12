海洋破高溫記錄 勢將引發強降雨

這些聯合國專家警告說，厄爾尼諾現象才剛開始，預料日後還會有更多破紀錄高溫出現，大家要有心理準備。





在今年五月和六月的時候，全球各地的海洋表面溫度創下了新高。



全球海域很多都錄到不比尋常的高溫，預料引發多個地區會有強降雨。 Source: Anadolu / Anadolu Agency/Anadolu Agency via Getty Images 聯合國表示，從北大西洋採集到的數據，簡直出乎意料。





例如，在某些水域，海洋表面溫度比平均值高出了 1.36 度攝氏，這個數值十分驚人，也是他們從未見過的。





而隨著溫度上升，南極的海冰面積創下了新低。





六月份的海冰積比平均值低了 17%，相當於失去了大約 260 萬平方公里的海冰。





世界氣候研究計劃的負責人 (斯帕羅) 表示，科學界在某程度上，很難跟上這樣巨大的變化。





他說在社交媒體上，留意到許多科學家對超高的海洋溫度和大幅減少的海冰面積大都感到非常擔憂，因為大家要知道，由於溫室氣體不斷增加的關係，覆蓋地球面積 7 成的海洋，便吸收了 9 成人類排放到大氣中多餘的熱量，假如海洋變得非常暖，將會對大氣、海冰以至對全球的冰川，都會產生連鎖影響，這是為何大家需要減少排放溫室氣體的主要原因。





一般情況下，在某個特定時刻，世界上只有大約一成的海洋，正經歷海洋熱浪侵襲。





可是，科學家警告，到了今年九月份，全球有幾乎一半的海洋，會經歷熱浪侵襲。大家試想想，由一成變為五成，這個幅度絕不可小覷。





墨西哥灣部分水域的表面溫度，已經高達 35 度攝氏。



2023 年 7 月 11 日，印度喜馬偕爾邦庫魯區，人們站在一條被比亞斯河沖毀的道路旁。 Source: AAP / Aqil Khan 隨著水溫升高，魚類大規模死亡和珊瑚白化事件，將變得越來越普遍。





正如美國太空總署的 Gavin Schmidt (施密特) 說，這會引發陸地上更容易出現極端氣候。





施密特解釋說，隨著地球變暖，大氣中會出現一個變化，就是大氣的含水量會起變化。



