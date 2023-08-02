點解女足世界杯非全免費轉播? 專家展辯論

澳洲正在陷入足球熱潮，世界上最佳的女足球運動員正聚集在這個國家（和新西蘭毛利地區），展示其體育才能。





雖然足球被譽為「世界的遊戲」，但在2023年FIFA女足世界盃的64場比賽中，只有15場在澳洲的免費電視上播出。





澳洲7號台及其串流平台7plus將播出所有澳洲國家隊Matildas的賽事、四強賽事、準決賽和世界盃決賽。





雖然Optus Sport提供所有64場比賽，但觀眾需要支付費用才能觀看當中大部分比賽。付費用戶可以觀看現場直播和重播，而免費帳戶用戶則可以觀看比賽精華、得分、新聞和精選比賽。





但在2022年的男足世界盃中，SBS擁有廣播權，所有64場比賽都在免費電視和SBS on Demand上播出。



Matildas fans celebrated hard after Australia's 4-0 win over Canada on Monday. Source: AAP / Joel Carrett 西雪梨大學文化研究榮休教授David Rowe表示，澳洲作為女足世界盃的聯合主辦國，這一事件的重要性不可低估。





他向SBS新聞表示「這是自雪梨2000年奧運以來澳洲最大的體育盛事」。





「這是我見過的最大規模的女子體育賽事...而且還在不斷擴大。」





「未能充分利用澳洲的多元文化和女性在體育界的崛起，同時參與到這樣一個大型的全球體育盛事中，看起來是錯失了機會。」





迪肯大學（Deakin University）體育管理講師Hunter Fujak表示，如果所有比賽都在免費電視上播出，那將是「很棒的」，但他認為目前的覆蓋範圍已經足夠。





他向SBS新聞表示「我想我們現在可以抱怨覆蓋範圍不足的原因，是因為我們過去一直享受著太多的選擇。」





「但是...世界上很少有其他地方能像我們一樣免費觀看體育比賽，所以我們是個例侈子而不是常規。」



澳洲的「反虹吸名單」(anti-siphoning list)起到什麼作用？

為確保在付費電視出現後，澳洲人仍然能夠在免費電視上觀看重要的文化活動，設立了「反虹吸名單」。





該名單根據《廣播服務法1992》(Broadcasting Services Act 1992)成立，目的讓免費電視網絡先於付費電視供應商獲得名單上的活動電視轉播權。





通信部長有權向名單中添加或刪除任何活動。





雖然男子足球世界盃（國際足聯（FIFA）官方名稱）在名單上，但女足世界盃卻沒有。





David Rowe表示，考慮到足球，特別是女子足球在澳洲遇到的「困難」，將女足世界盃納入名單會帶來巨大的好處。





他直言他有個感覺，就是「好吧，這只是女足世界杯」。





Hunter Fujak表示，「反虹吸名單」並非解決問題的靈丹妙藥。





他說「大家認為這個名單基本上是一份必須在免費電視上播出的體育賽事名單。」





「實際上，反虹吸名單並不是這樣運作的，實際上有一些複雜、管理上的操作可以避開這個名單。」



他認為，在免費電視上播出的女足世界盃比賽數量，與澳式足球聯賽（AFL）或全國欖球聯賽(NRL)等在名單上的體育賽事「不一致」。





他直言「即使女足世界盃被列入反虹吸名單，我認為結果也不會改變」。





「問題在於，7號台將贏得比賽的轉播權，他們會意識到除了澳洲女足之外的其他比賽，無法獲得足夠的商業價值，然後他們會將這些額外的比賽轉售給Optus Sport或其他付費電視供應商。」





「在我對情況的戰略性考慮中，我們最終會得到同樣的電視節目清單，免費電視上有同樣的比賽，付費電視上也有同樣的比賽，因為，你知道的，電視上播放的比賽是最重要的，可以實現最大的商業收視率。」



但David Rowe不同意這種估計，辯稱很多免費電視廣播公司有補充頻道的原因。





他指，可能大家都留意到，現在很多高級體育賽事都不會在主頻道上播出。





David Rowe表示，澳洲有大量移民人口，其他31個參賽國家的球迷將會有需求。





「所有這些國家都有直接相關的居民社區...你會想激發他們的興趣」。





「如果你是哥倫比亞人或海地人或其他任何國家的人，你可能無法前往現場觀賽，或者你付不起觀賽費用，或者你生活在偏遠地區等等，能在免費電視上免費觀看將是很好的事。」





David Rowe又指，如果不在免費電視上播出更多比賽，也可能令比賽勢頭的利用性，及促進足球在澳洲的發展被限制。





他說「你不希望這些大事件只是糖衣。每一個大事件都會說，『哦，這太好了，我們現在出名了，你們將在各個地方看到我們，我們將獲得大量企業贊助和大量參加者』等等。」





「但是如果你不從最初進行建設，不通過聯賽發展強大的國內體育基礎設施來舉辦盛事，特別是澳式足球聯賽，那麼僅僅擁有這些大事件是不夠的。」





聯邦政府正在對「反虹吸名單」進行審查，以「確保其在當代媒體環境中仍適用」。





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