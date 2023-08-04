【退休養老要幾錢？】新建議：部份退休金用於高齡護理

政府表示，需要就較富裕澳洲人把更多退休金用於高齡護理，進行全國討論。

An older woman holds a walking stick.

澳洲個人的高齡護理住宿的費用，從零元到 300 萬元不等。 Source: AAP / Lukas Coch

要點
  • 高齡護理界向政府提出新建議，認為較富裕澳洲人，應該將更多的退休金用於高齡護理。
  • 助理財長瓊斯(Stephen Jones)表示，政府的高齡護理工作組，將考慮一系列撥款的方案。
  • 全澳入住護老院的長者，需支付每日護理費，根據《高齡護理法》，目前該費用為 58.98 元。
當考慮要入住護理院，需要支付多少高齡護理費用，將取決於有多少錢以及想要甚麼樣的住宿，如果收入和資產低於一定水平，會根據收入測試來定出支付金額。

高齡及社區護理提供者協會 (Aged & Community Care Providers Association) 和業內其他利益相關者，周四(8月4日)向聯邦政府提一項新建議，可以進一步鼓勵全澳較富裕的長者，動用儲蓄和退休公積金來提升高齡護理服務的質素。

新建議還包括將強制退休公積金分出部份錢，用於資助他們未來所需的高齡護理服務。

助理財長瓊斯（Stephen Jones）表示，政府的高齡護理工作組將考慮一系列撥款方案。

但他表示，澳洲富人使用退休公積金的建議，是需要進行全國討論。
更多內容

政府承諾結束「公積金之戰」 稅務優惠或受影響

總部位於墨爾本的 Joseph Palmer & Sons 公司，為客戶的家庭成員過渡到高齡護理，提供財務建議和指引，該公司的總裁霍林 (Rodney Horin) 表示，很多人每月已經對退休公積金供款。

他說：「說它沒有被使用，或是這是全新、激進觀點，並不公平。大多數人最終只能靠退休金來維持生計。」

高齡護理每日費用是多少？收入測試是如何計算？

高齡護理諮詢公司Aged Care Gurus負責人萊恩(Rachel Lane)表示，大多數接受高齡護理的人都在家中接受護理服務，只有不到20%的使用高齡護理服務的人住在護老院。

根據《高齡護理法》，全澳入住護理院的長者，需要支付每日護理費，目前為 58.98 元。

這金額相當於單身人士退休福利金的85%。

萊恩說：「如果你看一下每天支付的費用計算，沒有任何機構可以提供一日三餐，以及所有經費和員工費用。」

「他們每天大約需要350元來照顧一個人，差額由政府提供。」

如果個人的年收入超過 31,504.20 元，相當於單身人士全額日常退休福利金，就需要支付差額300元的部份費用，這稱為收入測試護理費。
霍林說：「他們並不要求你永遠繳款，只是第一年最多達到 31,706.83 元的上限。」

「然後在第三年，或者一旦你的總額達到 76,096.50 元，它就會完全停止，這被稱為終身上限。」

入住護老院平均費用是多少？

萊恩表示，個人每年的住宿費用可能由 0 到 300 萬元一年，300萬一年是最昂貴的高齡護理床位，可以看到雪梨港的景色。

高齡住宿費用有三種主要付款方式，通過類似支付保證金的系統，稱為可退還住宿按金（Refundable Accommodation Deposit）支付。

這就像無息貸款，一旦你離開住宿，將獲退還按金餘額。

澳洲可退還住宿按金的平均費用為 470,000元。
更多內容

不滿意政府資助的高齡服務？長者及親友投訴有門！

根據萊恩提供的計算，入住護老院長者可以：
  • 一次過支付 470,000 元，無需支付每日住宿費 (Daily Accommodation Payment)。
  • 不支付一次過的款項，每天需支付每日住宿費 101.73 元。
  • 結合一次過付款和每日住宿費的組合，選擇任意組合的金額。舉例來說，如果你在可退還住宿按金支付了 100,000 元，那麼你將需要支付的每日住宿費為 370,000 元，即每天 80.08 元。
每日住宿費的年利率已升至 7.9%。

其他高齡護理費用是多少？

有些機構會收取「額外服務費」，從每天幾元至100元以上。

其他附加服務包括餐飲選擇、酒類、電視訂閱等娛樂服務、理髮和其他私人護理預約。

此外，許多人會自己支付一些醫療費用，包括專科醫生和藥物費用。

如果擁有資產，高齡護理費用是多少？

政府強制高齡護理機構，接收一定數量的低收入人士入住，理論上沒有澳洲人會被拒獲得高齡護理的床位。

如果你是全額退休福利金領取者，並且資產低於 57,000 元，政府將支付你的住宿和護理費用，但如果你的資產超過 193,000 元，便需要支付住宿的市場價格。

至於你的房屋是否包括在資產測試中，取決於家人是否居住在那裡，如果有配偶或家庭成員居住，則不會納入測試，但如果你是唯一居住者，則會考慮。
更多內容

【回應國會調查】微信：不同意報告內容 願合作讓澳洲人繼續有得用

專家回應：杭州動物園的馬來熊係人扮？

【校園帶刀法被推翻】昆上訴庭裁定禁止帶「這一類刀」回校違憲

【幾點食飯最健康？】科研專家拆解：間歇斷食 vs 節食


瀏覽更多最新時事資訊，請登上
SBS 廣東話 Facebook 專頁
MeWe 專頁
Twitter 專頁
，或訂閱
Telegram 頻道


SBS 中文堅守
《SBS 行為守則》及《SBS 編採指引》
，以繁體中文及簡體中文提供公平、公正、準確的新聞報道及時事資訊。SBS 廣東話及 SBS 普通話均已為大眾服務超過 40 年。歡迎在每天早上 9 至 11 時透過
SBS Radio 1
收聽廣東話節目及在每天早上 7 至 9 時收聽普通話節目，或透過
SBS Audio App 手機應用程式
收聽直播、節目重溫及其他語音內容。
按此進一步了解 SBS 中文。
分享
Published 4 August 2023 3:53pm
By Madeleine Wedesweiler
Source: SBS
Available in other languages

Share this with family and friends