【退休養老要幾錢？】新建議：部份退休金用於高齡護理

要點 高齡護理界向政府提出新建議，認為較富裕澳洲人，應該將更多的退休金用於高齡護理。

助理財長瓊斯(Stephen Jones)表示，政府的高齡護理工作組，將考慮一系列撥款的方案。

全澳入住護老院的長者，需支付每日護理費，根據《高齡護理法》，目前該費用為 58.98 元。

當考慮要入住護理院，需要支付多少高齡護理費用，將取決於有多少錢以及想要甚麼樣的住宿，如果收入和資產低於一定水平，會根據收入測試來定出支付金額。





高齡及社區護理提供者協會 (Aged & Community Care Providers Association) 和業內其他利益相關者，周四(8月4日)向聯邦政府提一項新建議，可以進一步鼓勵全澳較富裕的長者，動用儲蓄和退休公積金來提升高齡護理服務的質素。





新建議還包括將強制退休公積金分出部份錢，用於資助他們未來所需的高齡護理服務。





助理財長瓊斯（Stephen Jones）表示，政府的高齡護理工作組將考慮一系列撥款方案。





但他表示，澳洲富人使用退休公積金的建議，是需要進行全國討論。



總部位於墨爾本的 Joseph Palmer & Sons 公司，為客戶的家庭成員過渡到高齡護理，提供財務建議和指引，該公司的總裁霍林 (Rodney Horin) 表示，很多人每月已經對退休公積金供款。





他說：「說它沒有被使用，或是這是全新、激進觀點，並不公平。大多數人最終只能靠退休金來維持生計。」



高齡護理每日費用是多少？收入測試是如何計算？

高齡護理諮詢公司Aged Care Gurus負責人萊恩(Rachel Lane)表示，大多數接受高齡護理的人都在家中接受護理服務，只有不到20%的使用高齡護理服務的人住在護老院。





根據《高齡護理法》，全澳入住護理院的長者，需要支付每日護理費，目前為 58.98 元。





這金額相當於單身人士退休福利金的85%。





萊恩說：「如果你看一下每天支付的費用計算，沒有任何機構可以提供一日三餐，以及所有經費和員工費用。」





「他們每天大約需要350元來照顧一個人，差額由政府提供。」





如果個人的年收入超過 31,504.20 元，相當於單身人士全額日常退休福利金，就需要支付差額300元的部份費用，這稱為收入測試護理費。



霍林說：「他們並不要求你永遠繳款，只是第一年最多達到 31,706.83 元的上限。」





「然後在第三年，或者一旦你的總額達到 76,096.50 元，它就會完全停止，這被稱為終身上限。」



入住護老院平均費用是多少？

萊恩表示，個人每年的住宿費用可能由 0 到 300 萬元一年，300萬一年是最昂貴的高齡護理床位，可以看到雪梨港的景色。





高齡住宿費用有三種主要付款方式，通過類似支付保證金的系統，稱為可退還住宿按金（Refundable Accommodation Deposit）支付。





這就像無息貸款，一旦你離開住宿，將獲退還按金餘額。





澳洲可退還住宿按金的平均費用為 470,000元。



根據萊恩提供的計算，入住護老院長者可以：



一次過支付 470,000 元，無需支付每日住宿費 (Daily Accommodation Payment)。



不支付一次過的款項，每天需支付每日住宿費 101.73 元。



結合一次過付款和每日住宿費的組合，選擇任意組合的金額。舉例來說，如果你在可退還住宿按金支付了 100,000 元，那麼你將需要支付的每日住宿費為 370,000 元，即每天 80.08 元。

每日住宿費的年利率已升至 7.9%。



其他高齡護理費用是多少？

有些機構會收取「額外服務費」，從每天幾元至100元以上。





其他附加服務包括餐飲選擇、酒類、電視訂閱等娛樂服務、理髮和其他私人護理預約。





此外，許多人會自己支付一些醫療費用，包括專科醫生和藥物費用。



如果擁有資產，高齡護理費用是多少？

政府強制高齡護理機構，接收一定數量的低收入人士入住，理論上沒有澳洲人會被拒獲得高齡護理的床位。





如果你是全額退休福利金領取者，並且資產低於 57,000 元，政府將支付你的住宿和護理費用，但如果你的資產超過 193,000 元，便需要支付住宿的市場價格。





至於你的房屋是否包括在資產測試中，取決於家人是否居住在那裡，如果有配偶或家庭成員居住，則不會納入測試，但如果你是唯一居住者，則會考慮。





