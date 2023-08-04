【校園帶刀法被推翻】昆上訴庭裁定禁止帶「這一類刀」回校違憲

昆州法院裁定禁止在學校內攜帶宗教性用刀的有關法律是種族歧視，並推翻舊法。

New South Wales is issuing a ban on religious knives in public schools.

昆州推翻宗教用刀不准攜帶進校法例。

在昆州，在公眾地方及學校攜帶刀具，是違法行為。但有關法律，在本周有所變更，錫克教徒將允許攜帶被稱為「kirpan」的典禮刀，甚至進入學校。

澳洲錫克教信女阿斯瓦爾（Kamaljit Kaur Athwal）去年因《武器法》，阻止她攜帶宗教性的典禮刀「Kirpan」回校，她將州政府告上法庭，聲稱《武器法》禁止攜帶刀具將錫克教徒排除在校園之外，違反《種族歧視法》。

出於宗教原因，錫克教徒必須時刻攜帶五樣物品以作為宗教身份的象徵。

其中包括銀手環「Kara」及典禮刀「Kirpan」。

在昆州，1990年《武器法》中一段禁止公眾地方同學校攜帶刀具的規定，與1975年《聯邦種族歧視法》第10條相抵觸。

在去年，一位審判法官曾裁定禁止攜帶刀具的禁令並無歧視。

但在本周，昆州最高法院上訴庭（最高法院旗下一個分部）的三位法官推翻去年法官的判決，判阿斯瓦爾上訴得直，裁定《武器法》第51(5)條在憲法第109條下無效，原有法律違反《種族歧視法》，屬於憲法違憲。

阿斯瓦爾的代表律師高斯（Claire Coles）表示，法院要「平衡個人信仰宗教自由及學生師生安全的人權」，是一個艱難的任務。

她表示阿斯瓦爾對有關裁決十分滿意，並指這一項法律使錫克教徒不能夠參與學校社區。

「今日是錫克教徒可以行使自己信仰，成為當地學校社區驕傲成員而不受歧視的一日。」

昆州Potts律師樓的波茨（Bill Pott）表示，原來的法例意味著錫克教徒「不能上學，不能有效地實踐他們的宗教」。

現在這項法律被推翻，為這一信仰的人帶來了自由，這是一個「很大的進步」。

他說：「這只是意味著他們有著與其他人一樣的自由，不會受到州立法的歧視。」

在上訴庭裁決中，法官特別指出有關裁決並未意味要推翻兒童攜帶刀具的禁令，而只在宗教情況下，可合法攜帶典禮刀「Kirpan」進入學校。

昆州教育部回應指，將會考慮法院裁決的影響。

獨立學校由於是係獨立營運，因此有可能根據最新法院裁決的影響作出不同的決定。

昆州獨立學校發言人表示，安全是首要考慮的因素。

發言人表示：「所有獨立學校都根據適用的法例在各自學校層面上創訂政策，而且都係以學生的安全同福祉為先。」

儘管法院已作出裁決，但社區中仍然有所擔憂。

2021年，新州的一間學校發生了一宗14歲孩子用典禮刀刺傷16歲男孩的事件。

布里斯本錫克社區的成員表示，他們的典禮刀是鈍刀，只有已受洗禮的錫克孩子可以攜帶非常小的典禮刀。

錫克教徙表示：「這絕不是用來攻擊任何人的，這不是它的目的，它是用來告訴他人『我們是誰』。」
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Published 4 August 2023 10:41am
By Tracy Lo
Source: SBS

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