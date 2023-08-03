【幾點食飯最健康？】科研專家拆解：間歇斷食 vs 節食

從前的獵人採集者面臨著長時間的斷食。他們獲得食物依賴於成功的狩獵、捕魚和野生植物的供應。





隨著時間的過去，現代農業的發展和工業化社會改變了我們的日常飲食模式，將我們的晚餐時間推遲到一天的晚些時候，以適應工作安排。





如今，隨著我們獲得豐富的食物，很少會經歷長時間的禁食，除了減肥或宗教活動。現在每天吃四餐或更多餐已很常見，晚些時候進食的卡路里最多。頻繁地吃零食也很常見，持續時間大約為 15 小時。



生物鐘不僅控制睡眠

我們體內的生物鐘調節著很多方面，包括生理和行為。它告訴我們白天要保持清醒和活躍，晚上要休息和睡眠，還可以告訴我們最佳的進食時間。





我們的身體在生物學上已經做好白天進食的準備。當我們應該活躍和進食時，身體會最效地進行食物消化、營養吸收和能量代謝。





我們在應該睡覺和禁食的時候，定期地進食會違反這個預設階段，這可能會損害這些過程並影響我們的健康。不穩定的飲食模式，包括深夜進餐，與體重增加和更大風險患上代謝疾病有關。





輪班工作的人，例如晚上工作、夜班或輪班的人患肥胖、心臟病和糖尿病的風險較高。





但採用符合我們生理時鐘的飲食模式可以降低這些風險。



間歇斷食有幫助嗎？

營養介入計劃不僅關注我們吃「甚麼」，而且還越來越關注「何時吃」。間歇斷食是限制我們吃東西的時間而不是食物量的一種方法。





間歇斷食有幾種類型，其中之一是限時進食。這意味著每天在 8-12 小時或更短的時間內，進食所有的卡路里。





但它有證據支持嗎？





今日社會對間歇斷食和限時飲食的了解，大部份來自小老鼠的研究，研究證明這些類型的飲食干預，可帶來顯著的體重下降和令整體健康獲益。





然而，小老鼠的生理時鐘某些方面可能與人類不同。小老鼠比人類需要更頻繁地進食，即使是短時間的禁食對小老鼠的生理都會產生顯著的影響。小老鼠禁食一天會導致體重減輕 10%，而人類則需要禁食 14 天才能達到類似的結果。這使小老鼠的研究結果難以直接應用到人類身上。



與限制熱量飲食相比，間歇斷食和限時飲食，在減輕體重方面的結果較不明顯。 Credit: Chris Radburn/PA/Alamy 雖然間歇斷食和限時飲食對健康有益處，但在減肥方面的結果較不明確。目前的數據表明，與限制熱量飲食相比，接受這些飲食方案的人士，在減輕體重（如果有的話）的成效也是有限的。





由於樣本量小、個別人士新陳代謝存在差異、研究設計的變化（例如使用不同的方案、不同的食物限制時間和持續時間）以及參與者不遵守指示，在人類中得出明確的結論可能會更加困難。



攝入較少卡路里有益健康

大多數顯示限制時間進食或間歇斷食對健康有益的研究還發現，這些飲食還伴隨著熱量限制：減少獲取食物時間會無疑會導致人吃得更少。





控制熱量攝入的研究，並沒有發現間歇斷食比單獨限制熱量有更多好處。





間歇斷食所觀察到的體重減輕和對健康有益，可歸因於這些做法會導致卡路里攝入量減少。限時飲食也有類似的發現。



遵循生物鐘的好處

然而，限時飲食會對人類帶來額外的健康益處，例如改善葡萄糖代謝和血壓，即使卡路里攝入量沒有差異，特別是當限制在一天的早些時候進食（即是下午3 點前有六個小時為進食時段，晚餐為最後一餐）。





對於輪班工作的人來說，限制白天的食物攝入量，可以緩解輪班工作引起的代謝差異，而當食物攝入量限制在夜間時，這種效果並不明顯。





儘早進食是另一種想法，與我們的晝夜的節律保持一致，有助於與我們的生物鐘同步。這可以恢復我們自主神經系統的節律，該系統調節呼吸和心跳等基本功能，保持我們的生理機能「調整」，正如在老鼠身上所顯示那樣。





雖然這個領域還有很多需要研究的地方，但證據顯示，為了保持健康的體重和整體健康，我們應在白天時有規律地進食營養豐富的食物，同時避免在深夜進食和頻繁地吃零食。





本文作者為：昆士蘭大學（University of Queensland) 分子生物科學研究所晝夜節律生理學副教授Frederic Gachon; 昆士蘭大學分子生物科學研究所博士後研究員Meltem Weger





