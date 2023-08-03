今晚Powerball頭獎1億 與頭獎的距離有幾近?

事實上，被雷擊中的機率比中Powerball頭獎高出11,000倍，但這並不能阻止成千上萬的澳洲人希望在今年最高獎金的Powerball中頭獎。





經過之前的5次Powerball頭獎都無人中後，今期頭獎累積到1億元，是樂透史上第五大頭獎。





樂透預計在澳洲東部時間晚上7點30分前，全國「多達一半」成年人會購買彩票。





樂透發言人Anna Hobdell表示，上次有1億元的Powerball獎金僅在6個星期前，當時一位來自Bankstown的父親中頭獎，成為澳洲第二高獎金得主。





在那次抽獎的當天，銷售高峰出現在晚上6點29分，一分鐘內售出8227張彩票。”





樂透網站估計，中Powerball頭獎的機率，在一次標準抽獎中，是1/134,490,400。



就在六周前， Bankstown的一位父親從一張價值 6.10 元的抽獎彩票中贏得 1 億元 ，可見今晚的抽獎是任何人都可參與的遊戲。





樂透的Matt Hart告訴向節目《今日》表示，當有人中了樂透而成為百萬富翁時，「三個 H往往是他們的消費方式」。





他指，確實對獲獎者進行調查，看看他們在做什麼。





他指，幫助家人和朋友、度假和買房子都是受歡迎的消費方式。





他又指，從過去的中獎者處聽到很多其他美好的故事，包括人們匿名向朋友送銀行支票、升級某人的航班，以及有人升級結婚戒指。





然後亦有人會購物，如新的洗衣機和冰箱，他會跟中獎者說「你是百萬富翁，你可能會買下這家公司！」。





「但這是一直困擾他們的事情之一，於是他們去買了洗衣機。」





Matt Hart向今晚想買彩票的人提供貼士，最常抽到的號碼包括 17、7、9、3 和 28。





最常抽到的特別號碼是 2、3 和 19。





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