昆州實驗室培育耐熱小珊瑚 冀成大堡礁「救星」

要點 人工繁殖的一些珊瑚品種可能有助於大堡礁的修復 。

在昆州有華裔研究人員帶領的團隊，在實驗室成功繁殖多個珊瑚品種。

在實驗室繁殖出來的耐熱珊瑚，有機會在天然珊瑚礁上種植，以減緩珊瑚礁白化速度。

聯合國教科文組織（UNESCO）在一份決定草案並未宣布將大堡礁列為「瀕危」遺產，但警告說，大堡礁「仍然受到嚴重威脅，採取緊急和持續的行動……對於提高該處的長期恢復能力至關重要」。





而人工繁殖的一些珊瑚品種可能有助大堡礁的修復。





詹姆斯庫克大學（James Cook University）海洋及水產養殖科學高級研究員奎格利（Kate Quigley）女士向SBS中文說：「（繁殖珊瑚）無論是在實驗室、水產養殖場還是在野外，當有新品種或新種群產卵總是好消息。」





在昆州的一個養殖場，當每年一次，在月圓後幾天的珊瑚產卵季節，研究珊瑚培殖的邵路暢都會戴著紅色頭燈，返回實驗室的水池前等待。





在紅色燈光下，這模擬水下野生環境的照明條件，邵路暢等待珊瑚開始「像放（鞭）炮一樣一個接一個產卵」，他說，發現珊瑚突然產卵的「那個時候最讓人興奮和喜悅。」





珊瑚產卵是每年一次的自然現象，各種珊瑚品種在月圓後同時釋放精子和卵子，然後進行受精。 每一束珊瑚都必須找到同種的另一束才能受精。



2021年凱恩斯附近的 Flynn 珊瑚礁，珊瑚產卵的情景。 Credit: AAP Image/Supplied by Gabriel Guzman Calypso Productions 在實驗室，研究團隊人員捕獲珊瑚的精子和卵子，進行人工授精。





邵路暢領導在昆州Inter-Fish水產養殖場的團隊，據稱已經成功人工繁殖九個珊瑚品種，「其中六個品種是世界首次」。





從2019年開始，他們一直在努力協助防止大堡礁發生大規模白化現象。



大堡礁大規模白化六次

自1980年以來，由於受熱應激（heat stress）的影響，大堡礁已經發生了六次大規模白化事件。





海水變暖令珊瑚及體內共生藻感到壓力，導致為珊瑚提供大部份營養來源的共生藻被排走，珊瑚失去海藻提供的色素和養份而導致白化 。





根據澳洲海洋科學研究所（Australian Institute of Marine Science）的數據，最近一次白化事件發生在2022年，在調查的珊瑚礁中，43%受到影響。



聯合國的政府間氣候變化專門委員會（Intergovernmental Panel on Climate Change）將熱帶珊瑚礁，列為地球上最容易受氣候影響的生態系統之一，即使全球暖化幅度能控制在攝氏1.5度之內，這些珊瑚礁大部份也可能將會消失。





如今，全球氣溫已經比工業化前高出約攝氏1.1度。



如果未來三到五年內再次發生白化，我們想知道大堡礁還能存在多久？ 研究員邵路暢

邵路暢解釋說，由於面臨海水變暖和海洋酸化等環境，珊瑚礁修復需要有大量耐熱的珊瑚幼體生存。





珊瑚分有性繁殖及無性繁殖兩種。邵路暢指出，珊瑚的無性繁殖即通過出芽或分裂，一次只能繁殖10到20個基因相同的個體，而有性繁殖則可以同時產生超過一萬個異質後代。





上個月，該團隊對常被稱為「花盆珊瑚」的萬花筒珊瑚（又稱團塊管孔珊瑚）Goniopora 珊瑚進行有性繁殖，這種珊瑚來自大堡礁南端。據說這在珊瑚有性繁殖史上尚屬首次。



珊瑚小時候可能只有6個觸手，慢慢長到12個觸手，然後再慢慢長到24個觸手，這個生長和變化的過程很吸引人 。 研究員邵路暢

氣候變化導致的海洋溫度上升，是珊瑚白化的主要原因，許多品種過早變白並面臨絕種風險。





因此，該團隊的珊瑚繁育計劃涉及培育在水產養殖生長的耐熱珊瑚，最終將它們大量移植在天然珊瑚礁。



邵路暢博士指出，常被稱為花盆珊瑚的Goniopora，從6個觸手長到24個觸手，是很罕見。 Credit: supplied/ Inter-Fish Pty Ltd 詹姆斯庫克大學高級研究員奎格利提到，關於珊瑚產卵的基本知識，「對於理解在氣候變化壓力下的修復……非常關鍵，尤其是像大堡礁這樣龐大複雜的生態系統」。





她補充說：「大堡礁有數百個品種，我們仍然在不斷發現新的品種。」





據了解，澳洲獨有、被美名為甜甜圈珊瑚Scolymia珊瑚，去年也成功人工繁殖，而這品種被列為瀕危。



大堡礁 Keppel 群島附近白化的珊瑚。 Source: AP / AP/Ove Hoegh-Guldberg 邵路暢說：「我希望這個品種今年能大量繁殖，然後放置野外。」





奎格利補充說，珊瑚是複雜而重要的動物，是珊瑚礁的基礎，「成百上千種珊瑚品種構成了我們稱之為珊瑚礁的多樣化生態系統」。





然而，她說，需要珊瑚的多樣化程度是複雜問題。





奎格利指出，為了保護包含不同結構、生物和功能的生態系統， 對於海洋生物學來說，「品種越多就越好」。



實驗室培育腎形線葉珊瑚 fimpbriaphyllia 寶寶，已經過了「綠色階段」，並逐漸開始顯現它們的真實顏色。 Credit: supplied/ Inter-Fish Pty Ltd 邵路暢說：「我們在養殖過程中，慢慢提高水溫，篩選出一組耐高溫的品種，然後繼續培育下一代」，這些人工繁殖的品種有可能在野外有更高的存活率。





他補充說，理想情況下，珊瑚修復工作應該努力恢復遺傳多樣性。根據珊瑚科學家的研究，保護種群遺傳的完整，非常重要。





奎格利向SBS中文指出：「我們知道，珊瑚的生活溫度與其耐受溫度非常接近。關於（提高）其適應潛力是一些好消息，但我們能做的最好事情是採取強而有力的氣候變化應對措施。」



培育珊瑚「寶寶」的快樂和困難

邵路暢形容珊瑚幼體是他的「第二種寶寶」。 他說：「每天都是新鮮的。每天，我都能看到一些世界上第一次發生的事情。」





他表示，他的工作領域是水產養殖科學中最複雜的領域之一。



實驗養殖場內圈養珊瑚池。 Credit: Inter-Fish Pty Ltd 科學家尚未確定，觸發珊瑚產卵的自然因素，產卵是珊瑚類生物年度繁殖活動。





邵路暢說，對標本進行試驗的時間窗口很小，失敗並不罕見。





產卵系統需要模仿自然環境的季節變化，考慮到月潮、陽光、水溫和閃電的強度。





「這些條件的任何失誤，都意味著一年的努力付諸東流。」





邵路暢曾經錯過珊瑚產卵，他回憶說 ：「通常情況下，產卵可能在月滿後一周內的任何一天發生，我會在這段時間觀察。但有一次，我去遲了兩天，甚麼也沒看到。」



邵路暢說，珊瑚的圈養繁殖在世界上尚未廣泛發展。 Credit: Inter-Fish Pty Ltd 珊瑚幼體再繁育後的定居是另一個棘手問題。





珊瑚幼體只願意定居在由特定材料製成、帶有生物膜和人工凹槽的定居瓦上，接下來就是與水中各種其他生物，例如藻類，展開共存之戰。





邵路暢說：「藻類的生長速度比珊瑚幼體的快，由於前者的發育，後者可能會因缺乏光照和礁鹽而死亡。」





珊瑚人工繁殖技術在業界一直受到關注。





有博士生候選人希望研究珊瑚幼蟲生活史，但這在野外幾乎是難以測量的。



人工繁殖有助研究珊瑚幼體生活

邵路暢補充說，人工繁殖的珊瑚可能可以為這些研究人員提供珊瑚卵子。





他指出，這種研究也有助於評估珊瑚的生長情況，以及是否適用於大堡礁的修復。





邵路暢表示：「我希望，未來我們有機會將培育的新珊瑚種移栽到大堡礁，讓珊瑚礁適應新的環境挑戰。」





大堡礁有世界上最大的珊瑚礁群，包括400種珊瑚、1500種魚類和4000種軟體動物。在1981年被聯合國科教文列入「世界遺產名錄」。





聯合國指出，大堡礁是「最具生物多樣性」的世界遺產，具有「巨大的科學和內在重要性」。







