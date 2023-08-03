超市巨頭 Woolworths 疑欠薪 被控逾 1000 項刑事指控

超市巨頭 Woolworths 據稱因為拖欠維州數百名員工的薪金，面臨超過1000項刑事指控。

Woolworths signage outside a store in Sydney

超市巨頭 Woolworths。 Source: AAP

超市巨頭 Woolworths 據稱因為未有支付數百名維州員工的長期服務假期金，面臨超過1000項刑事指控。

維州工資監察機構(The Victorian Wage Inspectorate)在墨爾本地方法院提告 Woolworths 及其子公司Woolstar，指控他們未有支付 1235 名前員工逾 100 萬澳元的長期服務假期。

Woolworths 表示，這些欠薪問題是在 2019 年以來對其工資系統進行廣泛審查時發現。

這一違規行為可以導致這一間超市面臨每天每項欠款最高1萬元的罰款。

然而，一些僱主和勞工法專家就呼籲州監管機構不要採取過於嚴厲的態度，並警告一旦判罰過重，有可能阻止其他企業站出來，可能會產生反效果。

澳洲工業集團（Australian Industry Group）維州主管派珀（Tim Piper）表示，檢查機構在這方面「需要謹慎行事」，他指出對於刑事起訴的門檻應該很高。

在維州，僱主未有向員工支付長期服務假是一項刑事罪行，該假期適用於臨時、全職和兼職工人。

由於這些違規行為證明企業並未有履行其「嚴格責任」，意味著不需要證明僱主在意圖下進行這項犯規。

但派珀表示：「希望在決定是否採取刑事行動時，檢查機構能夠考慮到這些行動是否有故意性或其他性質。」

他認為在企業自願舉報的情況下，對大企業採取行動是沒有價值的。如果他們自願舉報，我認為採取刑事行動會阻止更多小企業自願舉報。

維州工資檢查機構專員霍特爾（Robert Hortle）表示：「“維州人希望擁有這個薪資系統的企業能夠做好這些事情。」

「他們對於一個家喻戶曉的品牌面臨拖欠薪金的指控感到失望。」
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Woolworths 的一名發言人表示，公司在自 2019 年以來對薪資系統進行廣泛審查時，已經發現了「特定的潛在不合規情況」。

據稱，個別欠款在 2018 年至 2021 年期間，涉及金額由 250 元到逾 12,000 元不等。

據稱 Woolworths 有1999名員工被欠薪，約為 96 萬元，而 Woolstar 則有 36 名員工被拖欠4.5 萬元。

Woolworths 發言人表示，已在 2022年2月向維州工資檢查機構自願舉報有關事件。而且，已經向受影響人士支付了或修改了有關休假，並包括利息及超時薪金。

Woolworths 向受影響的團隊成員道歉，並指已加強了他們的薪資系統，解決了他們發現的長期服務假期問題。

根據維州2018年的長期服務法，工人在工作滿七年後獲得長期服務假期，僱主必須在員工離職時支付未使用的假期權益。

檢查機構亦曾對 Optus、Commsec 和 Bankwest 涉嫌違反長期服務假期規定的案件作出起訴。
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Published 4 August 2023 8:18am
By Tracy Lo
Source: SBS

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