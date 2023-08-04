【回應國會調查】微信：不同意報告內容 願合作讓澳洲人繼續有得用

國會一個負責研究有關外國干預澳洲事務的委員會本周三（8月2日）提交報告指，兩個中國社交媒體應用程式TikTok和微信，可能會成為對澳洲的國家安全構成最大威脅。





報告建議政府，要求所有外國社交平台都在澳洲的司法管轄範圍內設立實體公司，以負起法律責任，否則將會被罰款甚至禁止在澳洲運作。





委員會主席、反對黨的內政事務發言人帕特森（James Paterson）表示：「TikTok和微信等這些受一些獨裁政權控制的社交平台顯示，一些敏感的政府資料有可能會面對更廣泛的網絡安全風險。」



澳洲廣播公司（ABC）報道，微信所屬的騰訊公司回應時表示，正檢視報告的「具體」內容及建議：「如我們與參議院委員會之前的溝通，微信致力於保護用戶私隱，並為用戶提供一個安全、保密和多元化的平台，來與朋友、親人及企業聯絡。」





該公司又表示不同意報告內容，但會「繼續與澳洲相關持份者合作，解決任何進一步的擔憂，並確保澳洲人能夠繼續透過微信與他人聯繫」。





騰訊的海外傳媒顧問公司Brunswick Group昨日（8月3日）致函SBS中文，強調微信已就委員會的調查聽證會提交了詳盡的書面回覆。對方並提供相關 國會文件 ，但拒絕回應記者進一步查詢。





文件顯示，委員會於7月17日向微信公司提出了53條問題，並於7月26日收到書面回答。該公司在回答中強調「WeChat」與「微信」的區別，指海外版的「WeChat」的總部位於新加坡，不受中國法律管轄。





對於公司高層及職員是否有中國共產黨員，微信表示和全球其他企業一樣，不會過問員工的政治立場和背景，亦否認「WeChat」有對海外用戶的言論作審查、監視和控制。





微信書面回答委員會問題的部份內容。 Credit: Parliament of Australia 彭博社（Bloomberg）引述中國外交部發言人的聲明稱，帕特森一直以來對北京充滿偏見，而其領導的委員會聽證會「表面上是面向所有社交媒體公司，實際上主要是針對中國企業」。





《澳大利亞人報》報道，中國駐澳洲大使館此前已就委員會的調查向澳洲外交與貿易部進行投訴，隨後一名負責中國聯絡事務的外交部官員去信委員會的秘書處尋求澄清，企業不出席聽證會是否便構成「藐視」、聽證會是否有權力強制企業派代表出席。



