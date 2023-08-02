國會委員會：TikTok 和微信可能對澳洲國家安全構成最大威脅

根據澳洲廣播公司ABC的報道指，國會一個負責研究有關外國干預澳洲事務的委員會認為 ，TikTok 和微信這兩個社交媒體應用程式，可能會成為對澳洲國家安全構成的最大威脅。而這兩個應用程式，分別是由中國的字節跳動和騰訊所擁有，報告認為這樣會令澳洲對這些應用程式難以監管。





而由該委員會提交的報告中，亦向政府提出 17項建議，包括引入一項新的要求，就是要所有社交媒體平台都需要有透明度，而不遵守這項規定的平台，將會全面被禁止使用。





報告亦建議，為了令這些在澳洲運作的社交媒體公司展現他們的透明度，政府亦應該要求這些公司在澳洲的司法管轄的範圍內，設立實體公司，以致這些社交平台要對澳洲的法律負責。而如果這些公司沒有這樣做和遵守透明度的要求，內政部長便應該禁止他們在澳洲運作或要被罰款。





報告又指，外國干預是澳洲最主要存在的國家安全威脅，而人工智能等「新興科技」，亦更易削弱澳洲在應對保安問題上的能力。所以，該份報告亦指出，要有效對抗外國透過社交媒體進行的干預，是澳洲現時最緊迫要面對的安全挑戰之一。





報告又表示，增加使用社交媒體亦有可能「破壞澳洲要進行的決策和我們的政治言論和社會規範。」





同時，報告亦指出，中國在2017年所頒布的《國家情報法》是意味著中國政府可以要求這些社交媒體公司與中國情報機關秘密進行合作。





報告又透露，就委員會收到的資料顯示，一些 TikTok在中國的員工是可以並且已經查閱過一些澳洲用戶的資料數據，並且可以操縱一些內容的計算法 。





委員會的另一項建議，就是禁止在所有政府設備上使用微信， 因為該委員會認為，微信亦同樣會帶來類似的數據安全和外國干擾的風險。其實在今年較早時，澳洲政府經已禁止在所有政府的設備上使用 TikTok，原因是擔心該應用程式的安全性以及該平台可能會被中國用來進行外國干擾的問題。現時，該報告更加建議政府將有關禁令擴大到一些政府項目的承包商的設備。





報告的另一項建議， 便是指定一個政府機構來負責對抗由網絡做成的外國干預。





研究委員會的主席、亦是反對黨內政事務發言人帕特森在一份聲明中表示：『TikTok 和微信等這些受一些獨裁政權控制的社交平台亦顯示一些敏感的政府資料，有可能會面對更廣泛的網絡安全風險。』





他又強調，對於一些多次未能滿足政府最低透明度要求的公司是應該被罰款，甚至內政部長亦應該要採取措施禁止使用有關的社交平台，並應該建立適當的監管機制。





究竟TikTok和微信又會如何回應， 大家亦要拭目以待。詳情請收聽鄺美玲和許蓓茵的報道。



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